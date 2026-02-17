Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Rokovania v Ženeve odhalili hlboký rozkol v ukrajinskej delegácii. Kyjev hrá vabank

Rokovania v Ženeve odhalili hlboký rozkol v ukrajinskej delegácii. Kyjev hrá vabank

V utorok sa v Ženeve opäť stretli americkí, ukrajinskí a ruskí vyjednávači s cieľom nadviazať na rokovania smerujúce k ukončeniu rusko-ukrajinského konfliktu.

17.02.2026 21:55
Volodymyr Zelenskyj Foto: ,
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
debata (4)

Podľa denníka The Economist však situáciu v ukrajinskej delegácii komplikuje jej vnútorná rozdelenosť na dva odlišné prúdy. Jeden presadzuje rýchle uzavretie dohody pod patronátom Spojených štátov, druhý uprednostňuje vyčkávanie na priaznivejšie podmienky.

Systém Patriot vymazal ruské balistické rakety z ukrajinskej oblohy
Video
Rusko v posledných mesiacoch zintenzívnilo kombinované útoky na Ukrajinu a mení taktiku pri nasadzovaní balistických rakiet aj striel s plochou dráhou letu. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Skupina podporujúca urýchlené dosiahnutie dohody, ktorú má viesť šéf prezidentskej kancelárie a bývalý veliteľ ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov, argumentuje potrebou nepremeškať príležitosť. O tej nedávno hovoril aj americký prezident Donald Trump, keď vyzval ukrajinskú hlavu štátu na väčšiu aktivitu, aby Kyjev neprišiel o „výnimočnú šancu“ na mier s Ruskom.

Opačný tábor, spájaný s bývalým vedúcim prezidentskej kancelárie Andrijom Jermakom, ktorý odišiel z funkcie po korupčnom škandále v energetickom sektore, pristupuje k rýchlej dohode opatrnejšie. Podľa The Economist je však stratégia čakania na výhodnejšie podmienky spojená s vysokým rizikom.

Medvedev rozobral Trumpove metódy. Prečo sú výnimočné?
Video
Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev sa v rozhovore s novinármi z Reuters a TASS a vojenským blogerom WarGonzo vyjadril o výnimočnom štýle riadenia, ktorý používa americký prezident Donald Trump. Video: Reuters / Zdroj: Reuters

Zástancovia vyčkávacej taktiky veria, že Ukrajina môže posilniť svoju vyjednávaciu pozíciu oslabením ruskej ekonomiky, čím by sa obmedzili zdroje financovania vojenských operácií Moskvy. Problémom však zostáva, že čas nehrá v prospech Kyjeva. Krajina čelí vážnemu nedostatku energií a tepla a zároveň zápasí s nedostatkom vojakov na frontovej línii.

Prezident Volodymyr Zelenskyj sa podľa všetkého snaží nájsť rovnováhu medzi oboma prístupmi. Každá z možností so sebou nesie výrazné riziká. Ideálnym riešením by podľa denníka bola trvalá mierová dohoda doplnená o jasnú bezpečnostnú zmluvu so Spojenými štátmi, ktorá by obsahovala pevné garancie.

Takýto scenár by si však vyžadoval ústupky nielen zo strany Ukrajiny, ale aj Ruska, ako aj dôsledný tlak Washingtonu na Moskvu. The Economist zároveň upozorňuje na nekonzistentnosť amerického prístupu, ktorá znižuje pravdepodobnosť, že by sa takýto tlak skutočne naplnil.

ua, ukrajina, mapa, boje isw Čítajte viac Rusi zostali bez Starlinku ako slepí. Ukrajina náhle dobyla späť vyše 200 kilometrov štvorcových

Na čelo ruskej delegácie v Ženeve sa medzitým vrátil poradca Kremľa a bývalý minister kultúry Vladimir Medinskij. Jeho manévrovací priestor je však obmedzený, keďže sa musí riadiť vopred určenými pokynmi.

Moskva naďalej trvá na tom, aby sa Ukrajina vzdala aj častí územia, ktoré sa ruskej armáde zatiaľ nepodarilo obsadiť. Kyjev takúto požiadavku odmieta. Hoci Rusko aktuálne kontroluje približne pätinu ukrajinského územia, požaduje celé územie Doneckej oblasti vrátane častí, ktoré sú stále pod kontrolou Ukrajiny.

Facebook X.com 4 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"