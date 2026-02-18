Vily, autá, ďalší luxus. Ukrajinskí dôstojníci sa obohacujú z úplatkov od mužov, ktorí nechcú vstúpiť do armády

Minulý mesiac prokuratúra podala obžalobu na troch mužov, ktorí v Kyjeve záujemcom ponúkali, že im vybavia zamestnanie v podnikoch kritickej infraštruktúry. Pýtali si zakaždým veľa peňazí: 10-tisíc až 14-tisíc amerických dolárov (USD). Poznámka: na Ukrajine sa často platí v tzv. tvrdej mene, pričom sa uprednostňujú doláre pred eurami (napríklad ceny nehnuteľností sú uvádzané v USD). Tí, čo pracujú v životne dôležitých sférach, ako sú napríklad zbrojovky alebo energetické firmy, majú výnimku spod mobilizácie.
Dôstojníkov v odvodových komisiách a jej ďalších členov neodrádza od nezákonného obohacovania ani to, že protikorupčné orgány odhalili už veľa takýchto kriminálnych prípadov. Dá sa očakávať, že v tomto roku svoj boj ešte sprísnia. Prečo? Na korupciu v odvodových komisiách si chce posvietiť nový šéf prezidentskej kancelárie. Ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj nedávno vymenoval do tejto funkcie Kyryla Budanova, ktorý bol predtým riaditeľ vojenskej rozviedky.
„Je neprijateľné zneužívať úradné právomoci," zdôraznil Budanov krátko po príchode do tímu Zelenského po porade významných funkcionárov v sídle hlavy štátu. „Podľa môjho názoru to vyzerá ako jasný signál pre skorumpovaných úradníkov vo vojenských odvodových komisiách," napísal na Facebooku politológ Viktor Taran. Narážal tým nielen na slová Budanova, ale aj na zostavu ľudí pri rokovacom stole.
Taran tvrdí, že to bolo vôbec prvýkrát, keď sa problém korupcie v uvedených komisiách dostal na takú vysokú politickú úroveň. „S prihliadnutím na reputáciu Budanova a jeho prístup k zložitým otázkam nepredpokladám, že sa obmedzí len na okázalé protikorupčné kampane,"dodal politológ.
Asi najvýraznejší takpovediac korupčný tandem tvorí bývalý šéf odvodovej komisie v Odese Jevhen Borisov a jeho niekdajší zástupca Denys Haluško. Prvého z nich obvinili už pred tromi rokmi, druhého teraz. Problém však spočíva v tom, že Haluško sa nachádza niekde v zahraničí. „Podľa vyšetrovateľov nadobudol medzi rokmi 2020 a 2022 majetok v hodnote 37,7 milióna hrivien, čo je viac ako 6500-násobok nezdaniteľného minimálneho príjmu občana," napísal server Parlament. V prepočte je to 730-tisíc eur. Dodajme, že Haluško asi začal brať úplatky už pred ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022, pretože podľa kriminalistov sa dostal k prvým nelegálnym príjmom už v roku 2020.
Haluško postupoval tak, že svoj majetok napísal na príbuzných: na manželku, na svokru a dokonca aj na starú mamu jeho ženy. V skutočnosti bol ich hlavným užívateľom hlavne on. Ide o niekoľko automobilov vrátane troch mercedesov a tri domy v Odeskej oblasti. (Autá sú zánovné, až tri nehnuteľnosti v celkovej hodnote viac ako 23 miliónov hrivien môže reálne vlastniť, lebo ceny na Ukrajine nemožno porovnávať s finančnou situáciou na slovenskom realitnom trhu.)
Mimochodom, Haluško neurobil veľa, aby unikol podozreniu z čudných transakcií: v jednom prípade vložil do bankomatu hotovosť vo výške 1,58 milióna hrivien, čo v prepočte vychádza približne 31-tisíc eur.
Borisov, ktorý bol nadriadený Haluška, má opletačky so zákonom už od leta 2023, ale svoj trest stále nepozná, pretože zámerne robí prieťahy v súdnom konaní. Stal sa prvým zo šéfov oblastných vojenských odvodových komisií namočeným v korupčnom škandále. Pozoruhodne zbohatol: zhruba rok od začiatku ruskej agresie kúpil vilu v španielskom turistickom letovisku. Luxusný dom v Marbelle stál takmer tri milióny eur. Oficiálne mu nepatrí, podľa výpisu z katastra nehnuteľností vilu vlastí jeho stará matka. Penzistka… Borisov zrejme zabezpečoval falošné dokumenty o zdravotnej nespôsobilosti mužom, ktorí nechceli vstúpiť do armády, za úplatky od 5-tisíc do 10-tisíc USD. Pravdepodobne spolupracoval s Haluškom.
Škandál Borisova z júla 2023 viedol k tomu, že v auguste toho roku odvolali všetkých šéfov oblastných vojenských odvodových komisií. Ziskuchtivosť aj za cenu porušenia zákona to však zjavne v prípade mnohých členov komisií nijako neovplyvnilo, respektíve neodstrašilo. Server Korotko upozornil, že vlani registrovali od začiatku ruskej invázie viac ako 550 trestných stíhaní členov týchto komisií.
Napríklad šéf komisie v Černiveckej oblasti predával za 6-tisíc USD takzvané pohodlné miesta. Za túto sumu bol ochotný záujemcovi vybaviť, že ho síce vezmú do armády, ale pôsobiť bude v tyle, určite nie v oblasti frontu.
„Vo Vinnyckej oblasti poskytovali za 4-tisíc USD potvrdenie o dočasnej nespôsobilosti výkonu vojenskej povinnosti," poznamenal Korotko. Tí, čo využili túto nelegálnu ponuku, sa potom asi pokúsili prekročiť hranice.
Od jesene minulého roku sa mal zlepšiť dohľad nad fungovaním členov komisií tým, že musia nosiť na sebe telesné kamery. Ozývajú sa však kritici, ktorí tvrdia, že chýba dostatočný počet ľudí, ktorí by skúmali videozáznamy.
Boju proti korupcii nepochybne už prispievajú personálne zmeny v komisiách. Mnohých z tých, čo v nich pracovali, totiž mobilizovali, čiže odišli na front. Na ich miesta prišli vojnoví veteráni, u ktorých sa predpokladá zmysel pre spravodlivosť.