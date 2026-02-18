Odstránil si aj odtlačky prstov. Španielska polícia zadržala „muža tisícich mien“

Podozrivého, ktorý patrí do peruánskeho gangu Los Terribles del 17 zapleteného do násilných zločinov, sa po mesiacoch vyšetrovania podarilo zadržať v Madride, uviedla španielska polícia vo svojom vyhlásení.
„Úmyselne si odstránil odtlačky prstov a používal ukradnutú identitu inej osoby,“ dodala. Podozrivý sa v roku 2012 zúčastnil hromadného úteku z väznice Challapalca – vzdialeného vysokohorského zariadenia s maximálnym stupňom stráženia na juhu Peru, v ktorom sú umiestnení násilní zločinci.
V roku 2024 ho opäť zadržali, keď uňho našli výbušné zariadenie a muníciu, pričom dôkazy zároveň naznačovali aj jeho účasť na vydieraní a nájomných vraždách. Podarilo sa mu však znova ujsť a prišiel až do Španielska. V súčasnosti je vo väzbe a čaká na vydanie do Peru.
Násilné zločiny sú v Peru na vzostupe. Organizovaný zločin a vraždy spojené s vydieraním pribúdajú pre vysokú úroveň chudoby a nezamestnanosti po pandémii covidu a tiež pre politickú nestabilitu a nárast násilia gangov.