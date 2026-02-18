Po páde lavíny v Kalifornii je nezvestných desať lyžiarov

Fio bankaFio banka
Desať lyžiarov je nezvestných po páde lavíny v lyžiarskom stredisku Castle Peak v americkom štáte Kalifornia. Šesť ďalších ľudí pád lavíny prežilo, uviedol v utorok miestny úrad šerifa okresu Nevada.

18.02.2026 06:27
Dotknutú skupinu tvorili štyria lyžiarski sprievodcovia a dvanásť hostí. Do neskorého popoludnia miestneho času prebiehalo v oblasti viac než 50 záchranných operácií. Preživší v oblasti uviazli.

Záchranné tímy na lyžiach a snežných ratrakoch bojovali v snehovej búrke v snahe dostať sa k šiestim lyžiarom uväzneným po lavíne vysoko horách severnej Kalifornie, pričom riziko ďalších zosuvov zostávalo vysoké. Šesť lyžiarov bolo lokalizovaných a boli požiadaní, aby sa ukryli „čo najlepšie vedia“, uviedol úrad šerifa.

Zdroj: Reuters

Polícia predtým vydala varovanie pred výletmi do tejto oblasti, píše DPA. „Poveternostné podmienky sú naďalej mimoriadne nebezpečné,“ uviedla s odkazom na lavínové nebezpečenstvo, ktoré je v platnosti so stredy. Podľa prevádzkovateľov lyžiarskeho strediska napadlo za posledných 24 hodín v oblasti takmer 80 centimetrov nového snehu.

Kaliforniu tento týždeň sužuje prudká zimná búrka, ktorá prináša silný vietor a v horských oblastiach silné sneženie. Castle Peak sa nachádza v rozsiahlej chránenej oblasti Tahoe National Forest v pohorí Sierra Nevada v severnej Kalifornii s americkým štátom Nevada. Oblasť leží medzi hlavným mestom Kalifornie Sacramentom a mestom Reno.

Niekoľko lyžiarskych stredísk v okolí jazera Tahoe bolo úplne alebo čiastočne uzavretých kvôli extrémnemu počasiu.

