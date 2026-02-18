Vo Venezuele pristál prvý európsky let od zosadenia Nicolása Madura

Množstvo medzinárodných dopravcov prestalo lietať do tejto juhoamerickej krajiny po tom, čo Spojené štáty koncom novembra varovali pred možnou vojenskou aktivitou vo Venezuele.
Americké špeciálne sily 3. januára v rámci vojenskej operácie v Caracase zajali Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú a letecky ich previezli do New Yorku, kde sú obvinení z „narkoterorizmu“, obchodovania s drogami a držania zbraní. Zadržaniu predchádzala intenzívna vojenská kampaň USA v Karibskom mori zameraná na boj proti pašovaniu drog z Venezuely.
Delcy Rodríguezová zložila prísahu ako dočasná prezidentka Venezuely 5. januára. Americký prezident Donald Trump po zatknutí Madura oznámil, že Washington má v úmysle riadiť Venezuelu až do odvolania. Pod americkým tlakom odvtedy podpísala Rodríguezová so Spojenými štátmi dohodu o predaji ropy, podporila otvorenie ropného sektora zahraničným investorom, iniciovala legislatívne reformy a avizovala rokovania s opozíciou.
Washington minulý mesiac zmiernil svoje sankcie voči Venezuele po tom, čo Rodriguezovej vláda prijala zákon o otvorení ropného sektoru pre súkromné investície. Trump chce, aby veľké americké ropné spoločnosti rýchlo oživili tento sektor a zvýšili produkciu o milióny barelov denne.Čítajte viac Spojené štáty tvrdia, že Venezuele už za jej ropu „cinklo“ 500 miliónov dolárov