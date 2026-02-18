Ondrejcsák: Sme v medzipriestore. Starý poriadok sa rozpadol, nový ešte nevznikol. Európa sa musí postarať sama o seba

Fio bankaFio banka
Starý medzinárodný poriadok sa rozpadá a nový ešte nevznikol. Európu čaká historická zmena – bude musieť výrazne posilniť vlastnú obranu, prevziať viac zodpovednosti za bezpečnosť a pripraviť sa na dlhodobú konfrontáciu s Ruskom. Aj o tom hovorí bývalý veľvyslanec v Británii a riaditeľ organizácie European Leadership Network Róbert Ondrejcsák v relácii Pravda vo svete.

18.02.2026
debata
Pozrite si debatu Niny Lexovej a Róberta Ondrejcsáka v relácii Prava vo svete
Čo sa v rozhovore dozviete:

  • prečo žijeme v období rozpadu starého svetového poriadku
  • či sa dá hovoriť o európskej suverenite
  • čo USA reálne očakávajú od Európy ako spojenca
  • či je realistické, aby Európa v dohľadnom čase nahradila americké bezpečnostné garancie
  • ako vojna na Ukrajine zmenila mentálne nastavenie Európy
  • aký geopolitický význam má pre USA stredná Európa
  • prečo Emmanuel Macron vyzýva na obnovenie rozhovorov s Ruskom
  • prečo „suverénna politika na štyri svetové strany“ dnes už nefunguje
  • aký je rozdiel medzi diplomaciou Emmanuela Macrona a Roberta Fica
  • či je možné dlhodobo izolovať Rusko
  • prečo bude Rusko hlavnou bezpečnostnou hrozbou aj o päť rokov
  • ako môže vyzerať európska bezpečnostná autonómia o desať rokov

Čo dnes Washington očakáva od Európy ako spojenca?

„Očakáva od nás, aby sme platili viac za našu vlastnú bezpečnosť, ale najmä, aby sme zabezpečili našu vlastnú bezpečnosť, lebo platíme naše vlastné armády, čiže je to v našom záujme. Peniaze sa musia pretransformovať aj na konkrétne spôsobilosti a konkrétne schopnosti ozbrojených síl, a to tiež trvá niekoľko rokov. Poviem banalitu, ale svet sa mení. Veľmocenské súperenie sa presúva do indo-pacifického ázijského priestoru, kde sa vynára Čína ako najväčší konkurent americkej moci. Američania analyzujú svet globálne a vidia, že jednoducho nikto nemá na to, aby naraz bojoval a udržiaval stabilitu v každom regióne sveta. Na to nemajú ani Američania. Čiže oni chcú, aby Európania prevzali časť ich zodpovednosti tu, aby sa oni mohli sústrediť na ázijský priestor, na Čínu a na krajiny okolo Číny. Jednoducho chcú od Európanov, aby sme trošku dospeli a začali sa starať o seba.“

