Polícia zadržala muža, ktorý bežal k budove amerického Kapitolu s brokovnicou

Polícia vo Washingtone v utorok zatkla 18-ročného muža, ktorý ozbrojený brokovnicou vybehol zo svojho auta smerom k západnej strane budovy Kapitolu.

18.02.2026 07:38
Kapitol Foto: ,
Bezpečnostný plot pred budovou Kapitolu, sídla Kongresu USA vo Washingtone
Podľa náčelníka polície Kapitolu Michaela Sullivana neidentifikovaný muž zaparkoval svoj Mercedes neďaleko budovy, vystúpil a začal utekať smerom k nej, keď ho policajti zastavili a prikázali mu ľahnúť si na zem.

Na tlačovej konferencii po zadržaní podozrivého Sullivan uviedol, že strelec mal na sebe taktickú vestu a rukavice a vo vozidle mal prilbu a plynovú masku. Brokovnica bola nabitá a mal pri sebe ďalšie náboje, dodal.

Motív pokusu o útok je podľa neho doposiaľ predmetom vyšetrovania vrátane otázky, či boli terčom členovia Kongresu. Kongres aktuálne nezasadá, konštatuje AP. Sullivan uviedol, že polícia má aj videá, požiadal však verejnosť o akékoľvek ďalšie videozáznamy incidentu.

