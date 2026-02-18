Krakov pokusne nasadí holubom v meste antikoncepciu

Cieľom programu je zlepšenie zdravotného stavu holubov a obmedzenie problémov spájaných s ich premnožením, teda chorobami alebo ťažkosťami s dostupnosťou potravy. Zástupcovia nadácie na ochranu zvierat Dzikusy Salamandry, ktorá sa na projekte podieľa, uvádzajú, že denne ošetria 20 až 30 holubov. Značná časť z nich je chorá a zoslabnutá.
V prvej etape programu sa v miestach, kde sa vyskytuje najviac holubov, objavia kŕmidlá, do ktorých budú každý deň dopĺňať zrná kukurice opatrené antikoncepčným prostriedkom, uviedla Sabina Janeczková, splnomocnenkyňa mesta pre zvieratá. Podotkla, že vtákov v meste neubudne zo dňa na deň, ale pôjde o dlhodobý proces.
Poľské médiá uvádzajú, že pre takéto riešenie problému premnožených holubov sa rozhodli aj iné európske mestá.
Server Notes from Poland píše, že poľské mestá sa v posledných rokoch snažia humánnymi spôsobmi vysporiadať s rôznymi druhmi zvierat. Napríklad v Gdyni na brehu Baltského mora začali vysádzať silne voňajúce rastliny, ako sú hyacinty alebo levanduľa, aby odpudili diviaky.
V Krakove pred niekoľkými rokmi nainštalovali pasce s monitoringom, pomocou ktorých je možné divé ošípané bezpečne odchytiť a potom vyviezť mimo obývaných miest. Vedenie tatranského strediska Zakopane zase nechalo v meste rozostavať koše na odpadky, do ktorých sa nemôžu dostať medvede, ale ani líšky či jelene.