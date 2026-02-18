Cena uhoriek sa od decembra podľa oficiálnych štatistík zdvojnásobila a kilogram teraz v priemere vyjde na 500 rubľov (približne 5 eur). Na sociálnych médiách sa ale vo veľkom objavujú aj príspevky s fotografiami, podľa ktorých sa táto zelenina predáva za dvojnásobok i trojnásobok.
Protimonopolný úrad sa pod tlakom politikov vrátane tých z vládnuceho Jednotného Ruska obrátil na producentov a obchodníkov, aby toto veľké zdraženie vysvetlili. „Tento rok v zime sa v našich obchodoch objavila nová ‚delikatesa‘ – uhorky,“ povedal Sergej Mironov, šéf strany Spravodlivé Rusko, a poznamenal, že podľa ministerstva poľnohospodárstva je to spôsobené sezónnosťou.
„To isté vysvetlenie používali v súvislosti s minuloročnými ‚zlatými zemiakmi‘, novo to sú ‚pozlátené‘ uhorky,“ vyhlásil bývalý výsadkár, ktorý podľa Reuters často upozorňuje na záležitosti, ktoré štvú verejnosť. „Čo majú ľudia robiť? Proste sa zmieriť s tým, že si nemôžu dovoliť základné potraviny?“ pýtal sa.
Producenti spotrebiteľov uisťujú, že uhorky by mali budúci mesiac zlacnieť, pretože sa oteplí. Úrady podobné situácie s cenami potravín dokázali v minulosti vyriešiť a nič nenasvedčuje tomu, že nespokojnosť ľudí kvôli vysokým cenám, ktoré zosilňujú sociálne siete, by znamenala nejakú hrozbu pre sociálnu stabilitu.
Náhle zdraženie uhoriek sa stretlo s celkovým zdražovaním čiastočne spôsobeným zvýšením dane z pridanej hodnoty od začiatku tohto roka. Prišlo aj v čase, keď si ľudia robia starosti kvôli rastúcim životným nákladom a kedy ruská ekonomika po štyroch rokoch vojny na Ukrajine spomaľuje.
Podľa prognózy ruskej centrálnej banky by tento rok mohla dosiahnuť až 5,5 percenta a ľudia sa sťažujú na rastúce účty za energie, pohonné hmoty, ceny v reštauráciách i za nákupy v supermarketoch.
Ceny uhoriek sú teraz vyššie ako ceny dovážaného ovocia, ako sú napríklad banány. Niektoré obchody na Sibíri zaviedli limity na množstvo uhoriek, ktoré si jeden zákazník môže kúpiť, a jeden z najpredávanejších listov dal svojim čitateľom semienka uhoriek, aby si ich mohli vypestovať sami.
Jevgenij Popov, poslanec za Jednotné Rusko, sa problém na sociálnych sieťach snažil bagatelizovať a tvrdil, že ceny klesnú a že Rusko je, čo sa týka zásobovania uhorkami, úplne sebestačné. Okamžite ale dostal ostrú odpoveď zo strany niektorých jeho sledujúcich. „Ceny uhoriek a paradajok sú neuveriteľné," reagovala na jeho príspevok istá Svetlana. „Svojho času sa hovorilo, že vajcia sú ‚zlaté'. Teraz sú ‚zlaté' uhorky," podotkla.