Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Detaily streľby na hokejovom zápase na Rhode Island. Muž zastrelil exmanželku i syna, zbraň nakoniec obrátil proti sebe

Detaily streľby na hokejovom zápase na Rhode Island. Muž zastrelil exmanželku i syna, zbraň nakoniec obrátil proti sebe

Po smrtiacej streľbe počas hokejového zápasu v americkom štáte Rhode Island polícia identifikovala v utorok podozrivého 56-ročného muža.

18.02.2026 09:03
debata

Muž zastrelil v meste Pawtucket svoju exmanželku a syna. Viacero osôb strelca potom premohlo, ten však vzápätí vytiahol ďalšiu zbraň, ktorou sa zastrelil.

Jeho exmanželka zahynula na mieste streľby, syn podľahol zraneniam neskôr v nemocnici. Ďalší traja zranení ľudia sú v kritickom stave. Ide o rodičov exmanželky a ich rodinného priateľa, spresnila polícia.

Rodina si v pondelok miestneho času v športovej hale chcela pozrieť hokejový zápas stredoškolských tímov. Motív páchateľa nebol bezprostredne známy. Polícia predtým uviedla, že v prípade vypočúva stovky svedkov a vyhodnocuje videomateriál.

Incident bol súčasťou „národnej krízy násilia páchaného strelnými zbraňami,“ vyhlásil starosta Pawtucketu Donald Grebien. Polícia požiadala ľudí, aby na sociálnych sieťach nezdieľali videá z incidentu. Zápas bol vysielaný naživo.

Polícia identifikovala strelca ako 56-ročného Roberta Dorgana, píše agentúra AP. Obeťami sú jeho exmanželka Rhonda a dospelý syn Aidan. Dorgan bol známy aj pod menami Roberta Esposito a Roberta Dorgano, uviedli úrady.

Rodová identita bola zrejme jedným z faktorov, kvôli čomu Dorganova manželka v roku 2020 po takmer 30 rokoch manželstva podala žiadosť o rozvod. Súdne dokumenty ukazujú, že Rhonda Dorganová pôvodne uviedla ako dôvody podania žiadosti „operácia zmeny pohlavia, narcistické črty a poruchy osobnosti“, ale tieto údaje prečiarkla a napísala „neprekonateľné rozdiely, ktoré spôsobili nenapraviteľný rozpad manželstva“.

Hockey Čítajte viac Pri streľbe na mládežníckom hokejovom zápase zahynuli traja ľudia

Kolegovia strelca uviedli, že mal „zlú povahu“, dodáva AP.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"