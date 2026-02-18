Fio bankaFio banka
Takaičiovú opätovne zvolili za premiérku. Teraz s ešte silnejším mandátom

Dolná komora japonského parlamentu v stredu opätovne zvolila Sanae Takaičiovú do funkcie premiérky. Stalo sa tak desať dní po historickom víťazstve jej Liberálnodemokratickej strany (LDP) v parlamentných voľbách.

18.02.2026 09:10
Sanae Takaičiová Foto: ,
Japonská premiérka Sanae Takaičiová
Takaičiovú (64) v dolnej komore podporilo 354 poslancov. Hlasuje sa aj v hornej komore, kde LDP a jej koaličný partner Japonská inovačná strana nemajú väčšinu. Konečné slovo má však dolná komora.

Sanae Takaičiová sa v októbri stala vôbec prvou ženou v úrade japonskej premiérky. Podľa svojich vyhlásení chce potvrdenie vo funkcii využiť na posilnenie japonskej armády či oživenie ekonomiky. Agentúra AFP očakáva, že ešte viac ochladnú vzťahy s Čínou.

LDP získala v predčasných parlamentných voľbách 8. februára viac ako dve tretiny kresiel v 465-člennej dolnej komore parlamentu. Predtým mala iba 198 poslancov. V druhej vláde Takaičiovej budú slúžiť rovnakí ministri ako v tej prvej.

Dvojtretinová poslanecká väčšina vláde umožní prelamovať prípadné vetá zákonov zo strany hornej komory. Japonská vláda mala naposledy dvojtretinovú väčšinu v dolnej komore parlamentu v roku 2017 pod vedením premiéra Šinza Abého.

