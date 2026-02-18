Šokujúce čísla: americká podpora Ukrajiny sa dramaticky prepadla. Európa sype miliardy, no nestačí to

Nová správa Kielského inštitútu pre svetovú ekonomiku ukazuje dramatický pokles americkej podpory. V roku 2025 sa pomoc Spojených štátov pre Ukrajinu prepadla až o 99 percent. Európske krajiny však podľa analytikov „prudko“ navýšili svoju podporu, aby kompenzovala značnú časť poklesu amerických pridelených prostriedkov. Konkrétne vojenská pomoc z Európy stúpla v roku 2025 o 67 percent v porovnaní s priemerom rokov 2022 až 2024.
Administratíva prezidenta Donald Trump síce naďalej umožňuje dodávky amerických zbraní, tie však už nie sú poskytované bezplatne. Podľa údajov inštitútu štáty NATO bez USA nakúpili pre Ukrajinu americké zbrane za viac než 4,3 miliardy dolárov.
Napriek zvýšenej európskej aktivite celkový objem vojenskej podpory zaostal. Ako uvádza WSJ aj s prihliadnutím na rastúcu podporu Európy v minulom roku boli vojenské prídely od všetkých partnerov z celého sveta pre Ukrajinu o 4 percentá pod úrovňou roka 2022, ktorý bol predtým najnižším ročným ukazovateľom od začiatku vojny… Ukrajina pocítila absenciu USA najmä vo forme nedostatku rakiet pre systémy Patriot, ktoré sú jej hlavnou ochranou pred ruskými balistickými raketami.
Denník zároveň pripomína, že hoci Európa zvyšuje angažovanosť, samotné to na ukončenie konfliktu stačiť nemusí. Vladimir Putin vojnu neukončí, pokiaľ náklady neprevýšia očakávané zisky. To si podľa záveru WSJ vyžiada pokračujúce dodávky amerických zbraní a silnejší sankčný tlak, ktorý by obmedzil financovanie ruského vojnového aparátu.