Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Šokujúce čísla: americká podpora Ukrajiny sa dramaticky prepadla. Európa sype miliardy, no nestačí to

Šokujúce čísla: americká podpora Ukrajiny sa dramaticky prepadla. Európa sype miliardy, no nestačí to

Po prudkom obmedzení americkej vojenskej pomoci sa Ukrajina čoraz viac spolieha na vlastné kapacity. Ako upozorňuje The Wall Street Journal (WSJ), Kyjev po zastavení dodávok zbraní z USA výrazne zintenzívnil vývoj aj nasadzovanie domácich bezpilotných lietadiel a raketových systémov. Európa medzitým prevzala aktívnejšiu rolu, no situácia podľa denníka nie je taká priaznivá, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

18.02.2026 09:40
debata (1)
Nové ukrajinské drony vymazali sklady Iskanderov a riadiace centrá Rubikonu
Video
Ukrajinské drony FP-2 zaútočili na nepriateľskú infraštruktúru na Kryme a v Záporožskej oblasti. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Nová správa Kielského inštitútu pre svetovú ekonomiku ukazuje dramatický pokles americkej podpory. V roku 2025 sa pomoc Spojených štátov pre Ukrajinu prepadla až o 99 percent. Európske krajiny však podľa analytikov „prudko“ navýšili svoju podporu, aby kompenzovala značnú časť poklesu amerických pridelených prostriedkov. Konkrétne vojenská pomoc z Európy stúpla v roku 2025 o 67 percent v porovnaní s priemerom rokov 2022 až 2024.

Administratíva prezidenta Donald Trump síce naďalej umožňuje dodávky amerických zbraní, tie však už nie sú poskytované bezplatne. Podľa údajov inštitútu štáty NATO bez USA nakúpili pre Ukrajinu americké zbrane za viac než 4,3 miliardy dolárov.

Pracovníci opravujú elektráreň spoločnosti DTEK...
Pracovníci opravujú elektráreň spoločnosti DTEK...
+6Pohľad na elektráreň spoločnosti DTEK zničenú...

Napriek zvýšenej európskej aktivite celkový objem vojenskej podpory zaostal. Ako uvádza WSJ aj s prihliadnutím na rastúcu podporu Európy v minulom roku boli vojenské prídely od všetkých partnerov z celého sveta pre Ukrajinu o 4 percentá pod úrovňou roka 2022, ktorý bol predtým najnižším ročným ukazovateľom od začiatku vojny… Ukrajina pocítila absenciu USA najmä vo forme nedostatku rakiet pre systémy Patriot, ktoré sú jej hlavnou ochranou pred ruskými balistickými raketami.

Systém Patriot vymazal ruské balistické rakety z ukrajinskej oblohy
Video
Rusko v posledných mesiacoch zintenzívnilo kombinované útoky na Ukrajinu a mení taktiku pri nasadzovaní balistických rakiet aj striel s plochou dráhou letu. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Denník zároveň pripomína, že hoci Európa zvyšuje angažovanosť, samotné to na ukončenie konfliktu stačiť nemusí. Vladimir Putin vojnu neukončí, pokiaľ náklady neprevýšia očakávané zisky. To si podľa záveru WSJ vyžiada pokračujúce dodávky amerických zbraní a silnejší sankčný tlak, ktorý by obmedzil financovanie ruského vojnového aparátu.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Rusko #Európa #Ukrajina #ukrajinská armáda #ruská armáda #vojna na Ukrajine #Putinova vojna
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"