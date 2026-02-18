Francúzi vsádzajú na recept, ktorý rozhodol druhú svetovú vojnu. Ukrajinským dronom posielajú unikátne vylepšenie

Podľa šéfa spoločnosti vyvinula Harmattan AI vo svete unikátny senzor — SAR radar pre drony s hmotnosťou nižšou ako 150 kilogramov. Tento radar má byť integrovaný do ukrajinských bezpilotných systémov a následne nasadený priamo na Ukrajine, povedal riaditeľ spoločnosti v rozhovore pre Le Grand Continent.
Európa sa má učiť od Ukrajiny
Generálny riaditeľ zároveň zdôraznil, že európski výrobcovia by sa mali inšpirovať skúsenosťami ukrajinských firiem, ktoré fungujú vo vojnových podmienkach už od roku 2014. Ukrajinský obranný priemysel podľa neho vybudoval odvetvie, ktoré sa mení každý týždeň a je úzko prepojené s realitou moderného bojiska. Práve tlak frontovej praxe viedol k posilňovaniu odolnosti systémov.
Priemyselnú spoluprácu nemožno podľa jeho slov vnímať len obchodne. „Priemyselná kooperácia sa často posudzuje cez merkantilistický pohľad: vraví sa, že keďže niektoré firmy predávajú obranné systémy a prebieha vojna, treba tam ísť a predávať ich,“ uviedol. Takýto kontrakt je podľa neho „nepochybne na mieste — aj pre Ukrajincov, aj pre nás“, no rovnako dôležité je zbierať dáta a vyvodzovať technologické závery o podobe súčasného bojiska.
Za kľúčové označil pochopenie limitov rádioelektronického boja. „Ide najmä o pochopenie obmedzení rádioelektronického boja: keď už nie je možné komunikovať cez rádiové vlny alebo sa polohovať pomocou GPS, ako konať na modernom bojisku?“ pýta sa.
Charakter vojny sa zásadne zmenil
Podľa neho sa charakter vojny zásadne zmenil. Obranný sektor si musí uvedomiť, že „lepšie je nepriateľom dobrého“, čo historicky nevedel prijať. Dnešná vojna je podľa neho štatistická – rozhodujú objemy a podiel funkčných systémov.
Nie je nutné, aby všetky dodané zariadenia fungovali bezchybne. Dôležitejšie je, aby fungovala významná časť z nich. „Dodať 1 000 systémov, z ktorých 100 percent funguje, je oveľa menej užitočné než dodať 100-tisíc systémov, z ktorých funguje 80 percent,“ vysvetlil.
Z toho vyplýva aj potreba zmeny prístupu štátnych agentúr k obstarávaniu výzbroje. Namiesto snahy úplne eliminovať vývojové riziká by mali akceptovať, že rýchle dodanie použiteľného produktu má prednosť pred dokonalosťou. Rýchlosť sa podľa neho stala dôležitejšou než kvalita.
Historická paralela
Historickú paralelu vidí v druhej svetovej vojne. „Skutočnou strategickou zbraňou druhej svetovej vojny nebol bombardér, ale továreň. V USA, Nemecku alebo kdekoľvek inde — všetky strany, ktoré vydržali vojnu, sa opierali práve o ňu,“ zdôraznil.
Radar so syntetickou apertúrou (SAR) je aktívny systém diaľkového prieskumu využívajúci mikrovlnné žiarenie na vytváranie detailných snímok zemského povrchu. Jeho výhodou je schopnosť pracovať za každého počasia – počas dažďa, hmly, vo dne aj v noci, vysvetľuje portál Militarnyi.
Podľa údajov zverejnených spoločnosťou Harmattan AI dokáže radar Sahara vytvárať snímky s rozlíšením 0,25 metra na vzdialenosť dvoch kilometrov a 1,2 metra na vzdialenosť desiatich kilometrov. Samotný radarový modul pritom váži menej ako 3,5 kilogramu, čo umožňuje jeho integráciu do menších bezpilotných platforiem.