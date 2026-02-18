Vojna vystrelila obľúbený pokrm Rusov do nebies, dokonca sa obchoduje na čiernom trhu a za trojnásobok

Cena uhoriek sa od decembra podľa oficiálnych štatistík zdvojnásobila a kilogram teraz v priemere vyjde na 300 rubľov (asi 3,30 eura). Na sociálnych médiách sa ale vo veľkom objavujú aj príspevky s fotografiami, podľa ktorých sa táto zelenina predáva za dvojnásobok aj trojnásobok.
Protimonopolný úrad sa pod tlakom politikov vrátane tých z vládnuceho Jednotného Ruska obrátil na producentov a obchodníkov, aby toto veľké zdraženie vysvetlili. „Tento rok v zime sa v našich obchodoch objavila nová ‚delikatesa‘ – uhorky,“ povedal Sergej Mironov, šéf strany Spravodlivé Rusko, a poznamenal, že podľa ministerstva poľnohospodárstva je to spôsobené sezónnosťou.
„To isté vysvetlenie používali v súvislosti s minuloročnými ‚zlatými zemiakmi‘, novo to sú ‚pozlátené‘ uhorky,“ vyhlásil bývalý výsadkár, ktorý podľa Reuters často upozorňuje na záležitosti, ktoré štvú verejnosť. „Čo majú ľudia robiť? Proste sa zmieriť s tým, že si nemôžu dovoliť základné potraviny?“ pýtal sa.
Stabilita vraj ohrozená nie je
Producenti spotrebiteľov uisťujú, že uhorky by mali budúci mesiac zlacnieť, pretože sa oteplí. Úrady podobné situácie s cenami potravinami dokázali v minulosti vyriešiť a nič nenasvedčuje tomu, že sťažovanie sa ľudí kvôli vysokým cenám, ktoré zosilňujú sociálne siete, by znamenalo nejakú hrozbu pre sociálnu stabilitu.
Náhle zdraženie uhoriek sa zišlo s celkovým zdražovaním čiastočne spôsobeným zvýšením dane z pridanej hodnoty od začiatku tohto roka. Prišlo aj v čase, keď si ľudia robia starosti kvôli rastúcim životným nákladom a kedy ruská ekonomika po štyroch rokoch vojny na Ukrajine spomaľuje.Čítajte viac Putin stavia Rusko na vojnovú ekonomiku a siaha na rezervy. Koľko ešte vydrží?
Podľa prognózy ruskej centrálnej banky by tento rok mohla dosiahnuť až 5,5 percenta a ľudia sa sťažujú na rastúce účty za energie, pohonné hmoty, návštevy reštaurácií aj za nákupy v supermarketoch. Ceny uhoriek sú teraz vyššie ako ceny dovážaného ovocia, ako sú napríklad banány. Niektoré obchody na Sibíri zaviedli limity na množstvo uhoriek, ktoré si jeden zákazník môže kúpiť, a jeden z najpredávanejších denníkov dal svojim čitateľom semienka uhoriek, aby si ich mohli vypestovať sami.
Jevgenij Popov, poslanec za Jednotné Rusko, sa problém na sociálnych sieťach snažil bagatelizovať a tvrdil, že ceny klesnú a že Rusko je, čo sa týka zásobovania uhorkami, úplne sebestačné. Hneď sa mu ale dostalo ostrých odpovedí zo strany niektorých sledujúcich. „Ceny uhoriek a paradajok sú neuveriteľné,“ reagovala na jeho príspevok istá Svetlana. „Svojho času sa hovorilo, že vajcia sú ‚zlaté‘. Teraz sú ‚zlaté‘ uhorky,“ podotkla.Čítajte viac Rusko má problémy s poľnohospodárstvom. Lukašenko nariadil pestovať viac zemiakov aj pre nich