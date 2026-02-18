Maďarsko a Slovensko sa pre „ropnú krízu“ obrátili na eurokomisiu

Šéf maďarskej diplomacie uviedol, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa z „politických dôvodov“ rozhodol neobnoviť dodávky ropy smerom do Maďarska. Cieľom má byť podľa ministra vyvolanie krízy v zásobovaní palivami a ovplyvnenie domácej politickej scény.
Szijjártó zdôraznil, že maďarská vláda je na takúto situáciu pripravená. Krajina má zásoby ropy na viac ako tri mesiace.Čítajte viac Štát otvára ropné rezervy, Slovensko vyhlásilo stav núdze. Slovnaft stopol reverzný tok
Szijjártó a jeho slovenský rezortný partner Juraj Blanár zaslali spoločný list komisárovi EÚ pre energetiku Danovi Jorgensenovi. V liste žiadajú rešpektovanie výnimky, ktorá Maďarsku a Slovensku umožňuje dovoz ruskej ropy po mori, ak zlyhá tranzit cez potrubia.
Alternatívna doprava by mala byť realizovaná cez ropovod Adria z chorvátskych prístavov. Skupina MOL už objednala po mori prvé zásielky, ktoré by mali do Chorvátska doraziť začiatkom marca.