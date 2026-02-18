USA pri jednom z najsmrteľnejších úderoch v Karibiku a Pacifiku zabili 11 ľudí

Pondelok sa podľa AP stal jedným z najsmrteľnejších dní v útočnej kampani, ktorú tam v septembri Spojené štáty začali proti malým lodiam, ktorých posádky označujú za narkoteroristov.
Prvé dva údery v Tichom oceáne v pondelok zabili po štyroch mužoch a pri poslednom prišli v Karibiku o život ďalší traja muži. Armáda v príspevku neposkytla dôkazy o tom, že lode prepravovali drogy. Zdieľali však videá, na ktorých sú vidieť lode, ako plávajú alebo sa kolísajú na hladine pred tým, než nastal výbuch a pohltili ich plamene. Na dvoch z otvorených lodiek boli krátko pred výbuchom vidieť ľudia sediaci na palube.
Americký prezident Donald Trump predtým uviedol, že USA sú v ozbrojenom konflikte s drogovými kartelmi v Latinskej Amerike, a útoky označil za nutnú eskaláciu na potlačenie pašovania drog do krajiny.Čítajte viac Zombie droga v uliciach: Čínske chemikálie menia ľudí na chodiace mŕtvoly a zabíjajú ich tisíce denne
Kritici spochybňujú nielen legálnosť úderov, ale aj ich účinnosť. Fentanyl, ktorý je príčinou mnohých smrteľných predávkovaní v USA, do krajiny pašeráci obvykle pašujú po súši z Mexika, kde je vyrábaný z chemikálií dovážaných z Číny a Indie.