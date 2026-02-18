Fio bankaFio banka
USA pri jednom z najsmrteľnejších úderoch v Karibiku a Pacifiku zabili 11 ľudí

Americká armáda zabila 11 ľudí pri ďalších troch leteckých úderoch na lode v Karibiku a východnom Tichom oceáne, ktorých posádky podľa nej pašovali drogy. Veliteľstvo americkej armády SOUTHCOM, ktoré má na starosti všetky operácie v Karibiku a Strednej a Južnej Amerike, pondelkové útoky oznámilo v utorok na sociálnej sieti X. Podľa agentúry AP tak vzrástol počet obetí amerických úderov v Karibiku a Tichom oceáne na najmenej 145.

18.02.2026 12:02
Pondelok sa podľa AP stal jedným z najsmrteľnejších dní v útočnej kampani, ktorú tam v septembri Spojené štáty začali proti malým lodiam, ktorých posádky označujú za narkoteroristov.

Spojené štáty vykonali ďalší útok na loď v Tichom oceáne, pri ktorom zahynuli tri osoby obvinené z nelegálneho obchodovania s drogami. / Zdroj: Pete Hegseth

Prvé dva údery v Tichom oceáne v pondelok zabili po štyroch mužoch a pri poslednom prišli v Karibiku o život ďalší traja muži. Armáda v príspevku neposkytla dôkazy o tom, že lode prepravovali drogy. Zdieľali však videá, na ktorých sú vidieť lode, ako plávajú alebo sa kolísajú na hladine pred tým, než nastal výbuch a pohltili ich plamene. Na dvoch z otvorených lodiek boli krátko pred výbuchom vidieť ľudia sediaci na palube.

Americký prezident Donald Trump predtým uviedol, že USA sú v ozbrojenom konflikte s drogovými kartelmi v Latinskej Amerike, a útoky označil za nutnú eskaláciu na potlačenie pašovania drog do krajiny.

Kritici spochybňujú nielen legálnosť úderov, ale aj ich účinnosť. Fentanyl, ktorý je príčinou mnohých smrteľných predávkovaní v USA, do krajiny pašeráci obvykle pašujú po súši z Mexika, kde je vyrábaný z chemikálií dovážaných z Číny a Indie.

