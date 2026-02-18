Fio bankaFio banka
Trumpov minister Wright: USA zastavia jadrové ambície Iránu „tak či onak"

Spojené štáty odradia Irán od získania jadrových zbraní „tak či onak“. Uviedol to v stredu americký minister energetiky Chris Wright, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

18.02.2026 12:48
„Veľmi jasne sa vyjadrili k tomu, čo by urobili s jadrovými zbraňami. Je to úplne neprijateľné. Takže tak či onak, ukončíme a odradíme Irán od jeho cesty k jadrovým zbraniam,“ povedal Wright na okraji zasadnutia Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) v Paríži.

Predstavitelia oboch krajín rokovali o iránskom jadrovom programe v utorok vo švajčiarskej Ženeve. Šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí po stretnutí uviedol, že sa s USA zhodli na základných princípoch, ktoré by mohli pripraviť pôdu na dosiahnutie jadrovej dohody.

