Žiadna krajina Európy takým tempom nevymiera. Španielsko po desaťročí hlási obrat

Vlani sa v Španielsku narodilo 321 164 detí, čo je o 3 159 viac ako v roku 2024, teda približne o jedno percento. Ide o prvý medziročný nárast od roku 2014.
Napriek tomu celkový prirodzený prírastok zostáva negatívny. Počet úmrtí v roku 2025 vzrástol o 2,5 percenta na 446 982, čo znamená prirodzený úbytok populácie o 122 167 ľudí. Španielsko zaznamenáva viac úmrtí než narodení nepretržite od roku 2017.
Krajina patrí medzi štáty, ktoré čelia starnutiu populácie a nízkej pôrodnosti, čo zvyšuje tlak na ekonomiku a dôchodkový systém, keďže rastie počet starších ľudí závislých od menšej skupiny pracujúcich.
Vláda socialistického premiéra Pedra Sáncheza sa preto v posledných rokoch snaží riešiť situáciu otvorenejšou migračnou politikou. Minulý mesiac predstavil plán na legalizáciu 500 000 nelegálnych migrantov, prevažne z Latinskej Ameriky.Čítajte viac Odstránil si aj odtlačky prstov. Španielska polícia zadržala „muža tisícich mien“
Tento krok vyvolal ostrú kritiku pravicových strán, ktoré ho označili za nezodpovedný. Sánchez však tvrdí, že migranti pomáhajú udržať pracovnú silu a stabilitu dôchodkového systému.
Podľa údajov INE malo Španielsko k 1. januáru 2026 približne 49,5 milióna obyvateľov, z toho 7,2 milióna tvorili cudzinci, čo predstavuje 14,6 percenta populácie.