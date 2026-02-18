USA pri Iráne sformovali brutálnu silu. Toto už je armáda nebývalých rozmerov, tvrdia analytici a varujú pred peklom

V regióne je rozmiestnených 30-tisíc až 40-tisíc amerických vojakov na ôsmich stálych základniach, pričom ešte nedávno im podľa zdrojov The New York Times (NYT) chýbali dostatočné systémy protivzdušnej obrany. Časť techniky, nahromadenej počas dvoch desaťročí vojny a aj počas minuloročnej kampane proti jemenským Húsíom, medzitým región opustila. Dodatočné stíhačky potrebné na rozsiahlu operáciu, o ktorej hovoril prezident Donald Trump, stáli na základniach v Európe a v Spojených štátoch.
Práve preto vysokí predstavitelia národnej bezpečnosti podľa troch anonymných amerických zdrojov presvedčili prezidenta, aby vyčkal, kým Pentagon obnoví schopnosť útočiť a zároveň brániť sily v 11 potenciálne ohrozených krajinách, uvádza NYT. „Prezident Trump má v súvislosti s Iránom na stole všetky možnosti,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová. Zároveň dodala, že „počúva rôzne pohľady na akýkoľvek daný problém, ale konečné rozhodnutie robí na základe toho, čo je najlepšie pre našu krajinu a národnú bezpečnosť.“
Masívna námorná sila
Základom aktuálneho zoskupenia je lietadlová loď USS Abraham Lincoln, ktorú sprevádzajú tri vojnové lode vybavené raketami Tomahawk. Spolu s ďalšími plavidlami vytvárajú flotilu približne tucta vojnových lodí operujúcich v Arabskom mori, Perzskom zálive, Červenom mori aj vo východnom Stredozemnom mori.
K dispozícii je aj osem torpédoborcov s riadenými strelami, schopných zostreľovať iránske balistické rakety. Ponorky amerického námorníctva môžu niesť až 154 rakiet Tomahawk, čo podľa analytikov predstavuje výrazné posilnenie palebnej sily v regióne. Hoci presun ponorky s balistickými raketami zo Stredozemného mora zatiaľ potvrdený nebol, jej prípadné premiestnenie do Červeného či Arabského mora by signalizovalo ďalšiu eskaláciu.
Iránske drony už lietadlovú loď Abraham Lincoln sledovali, pričom 3. februára americká stíhačka jeden z nich zostrelila po tom, čo sa podľa amerických predstaviteľov nebezpečne priblížil.
Do oblasti smeruje aj druhá lietadlová loď – USS Gerald R. Ford, ktorej posádke oznámili presun z Karibiku na Blízky východ.
Letecká prevaha a bombardéry v pohotovosti
Palubné stíhačky F-35 a útočné lietadlá F/A-18 z lietadlovej lode Abraham Lincoln sú v dosahu cieľov na území Iránu. Spojené štáty zároveň vyslali do regiónu viac ako tucet ďalších útočných strojov F-15E. V stave zvýšenej pohotovosti zostávajú aj strategické bombardéry B-2 a ďalšie stroje s dlhým doletom umiestnené priamo v USA.
Analytici upozorňujú aj na presuny tankovacích lietadiel a strojov EA-18 Growler, určených na rušenie radarov protivníka. Tieto lietadlá sa nachádzajú na palube Lincoln a časť z nich bola premiestnená na základňu v Jordánsku. Údaje o sledovaní letov zároveň naznačujú pohyb ďalších tankovacích a prieskumných lietadiel smerom do regiónu.
Obranný štít pre desaťtisíce vojakov
Pentagon zároveň posilňuje protivzdušnú obranu základní v Katare, Iraku, Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku. Do oblasti smerujú ďalšie systémy Patriot a THAAD, ktoré majú chrániť amerických vojakov pred iránskymi raketami krátkeho a stredného doletu.
„Defenzívne sa musíme uistiť, skôr než čokoľvek urobíme,“ povedal generál Joseph Votel, bývalý veliteľ centrálneho velenia Spojených štátov. „Aby sme boli pripravení na nevyhnutnú odozvu, ktorá príde proti americkým záujmom alebo proti našim partnerom.“
Vysoký vojenský dôstojník prípravy opísal ako „upratovanie si vo vlastnom dome“.
Politické pozadie a varovania expertov
Prezident Trump po stretnutí s izraelským premiérom Benjamin Netanyahu uviedol, že „nebolo dosiahnuté nič definitívne okrem toho, že som trval na pokračovaní rokovaní s Iránom.“ Zároveň však vyhlásil, že zmena režimu v Iráne „by bola tou najlepšou vecou, ktorá by sa mohla stať“.
Expert na Irán Vali Nasr upozornil, že prezident „vyhrážal sa vojnou skôr, ako bola americká armáda pripravená“. Podľa neho tým, že „položil vojnu na stôl a potom musel cúvnuť, aby získal čas na budovanie síl“, zároveň poskytol Iránu priestor na posilnenie vlastných hrozieb.
Bývalý šéf centrálneho velenia Kenneth F. McKenzie Jr. zdôraznil, že iránski lídri berú presuny vážne aj vzhľadom na minulé kroky prezidenta. „Iránci sa Trumpa boja, pretože zabil Solejmáního a udrel na ich jadrové lokality,“ povedal. „Majú z neho strach, pretože podniká priame kroky.“
800 úderov denne
Rozsah zhromaždených síl podľa analytikov vytvára kapacitu, ktorá ďaleko presahuje symbolické gesto. Spoločné pôsobenie amerických plavidiel, letectva a ôsmich vojenských základní v regióne by podľa vojenského analytika Justin Crump, výkonného riaditeľa spoločnosti Sibylline, umožnilo Spojeným štátom viesť mimoriadne intenzívnu kampaň.
Crump odhaduje, že by mohlo ísť až o približne 800 úderov denne, čo by podľa neho výrazne obmedzilo schopnosť Iránu efektívne reagovať. „To, čo vidíme, nie je len príprava na údery, ale širšie odstrašujúce nasadenie, ktoré možno stupňovať alebo obmedzovať,“ uviedol. Podľa jeho slov má aktuálne rozmiestnenie „väčšiu hĺbku a udržateľnosť než sily pripravené pre Venezuelu alebo operáciu Midnight Hammer v minulom roku“. Dodal, že konfigurácia síl je „navrhnutá tak, aby umožnila dlhodobé vedenie boja a čelila všetkým potenciálnym reakciám proti americkým aktívam v regióne aj proti Izraelu.“
Americká stanica CNN s odvolaním sa na svoje zdroje informovala, že medzi možnými cieľmi by mohli byť iránske vojenské zariadenia a veliteľstvá revolučných gárd, ktoré predstavujú hlavnú vojenskú silu krajiny. Diskutuje sa aj o variante spoločnej americko-izraelskej operácie, ktorá by sa podľa zdrojov mohla podobať postupu počas vojny Izraela s Iránom v júni minulého roka.Čítajte viac Trumpov minister Wright: USA zastavia jadrové ambície Iránu „tak či onak“