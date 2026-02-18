Fio bankaFio banka
Poliaci vydali zatykač na poslanca Romanowského, ktorý sa skrýva v Maďarsku

Okresný súd vo Varšave v utorok vydal európsky zatýkací rozkaz na poslanca strany Právo a spravodlivosť (PiS) Marcina Romanowského. Poslanec sa zdržiava v Maďarsku, kde získal politický azyl, informuje varšavský spravodajca TASR podľa stredajšieho oznámenia súdu.

18.02.2026 14:24
Romanowski Foto: ,
Na archívnej snímke z 15. októbra 2024 poslanec poľskej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Marcin Romanowski (vpravo).
Rozhodnutím súd vyhovel žiadosti prokuratúry. Európsky zatykač umožňuje zadržanie a odovzdanie hľadanej osoby v členských štátoch Európskej únie. Podrobnosti o zdôvodnení vydania zatykača zatiaľ neboli zverejnené.

Trestne stíhaného Daniela Bombica eskortovali na Slovensko
Video
Za prísnych bezpečnostných opatrení eskortovali v utorok z Veľkej Británie na Slovensko Daniela Bombic, trestne stíhaného pre extrémizmus. Vydané na neho boli tri zatýkacie rozkazy. / Zdroj: FB/Polícia SR, interpol

Poslanec PiS a bývalý námestník ministra spravodlivosti Marcin Romanowski je obvinený v prípade údajného zneužívania prostriedkov z Fondu spravodlivosti. Prokuratúra mu pripisuje 19 trestných činov vrátane účasti v organizovanej zločineckej skupine a manipulácie s verejnými dotáciami. Romanowski sa od decembra 2024 nachádza v Maďarsku, kde získal politický azyl.

V Maďarsku získal politický azyl aj bývalý minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, na ktorého je tiež vydaný zatykač.

