Poliaci vydali zatykač na poslanca Romanowského, ktorý sa skrýva v Maďarsku

Rozhodnutím súd vyhovel žiadosti prokuratúry. Európsky zatykač umožňuje zadržanie a odovzdanie hľadanej osoby v členských štátoch Európskej únie. Podrobnosti o zdôvodnení vydania zatykača zatiaľ neboli zverejnené.
Poslanec PiS a bývalý námestník ministra spravodlivosti Marcin Romanowski je obvinený v prípade údajného zneužívania prostriedkov z Fondu spravodlivosti. Prokuratúra mu pripisuje 19 trestných činov vrátane účasti v organizovanej zločineckej skupine a manipulácie s verejnými dotáciami. Romanowski sa od decembra 2024 nachádza v Maďarsku, kde získal politický azyl.Čítajte viac Viac ako dve tretiny Poliakov odsudzujú útek poslanca PiS Romanowského do Maďarska
V Maďarsku získal politický azyl aj bývalý minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, na ktorého je tiež vydaný zatykač.