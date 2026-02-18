Dve explózie a 20 mŕtvych. Pyrotechnika skrvavila čínsky Nový rok

Incident sa stal okolo 14:00 miestneho času (7:00 SEČ) v dedine Čeng-ťi, ktorá sa nachádza v provincii Chu-pej. Príčinu požiaru, ktorý sa podľa CCTV rozšíril na asi 50 metrov štvorcových, úrady vyšetrujú.
Ministerstvo pre zvládanie mimoriadnych situácií nariadilo podnikom vyrábajúcim zábavnú pyrotechniku, aby posilnili dohľad a vykonali kompletnú inšpekciu rizík. Občanov tiež varovalo, aby pyrotechniku neskúšali a aby nefajčili v blízkosti obchodov.
Podobné nehody sa kvôli nízkym bezpečnostným štandardom v Číne dejú často. Napríklad v nedeľu v dedine vo východočínskej provincii Ťiang-su tiež vybuchol a začal horieť obchod s pyrotechnikou, zomrelo kvôli tomu osem ľudí a dvaja ďalší ľudia utrpeli zranenia.
Odpaľovanie petárd v súvislosti s lunárnym Novým rokom je v Číne tradíciou, ohňostroje však v posledných rokoch na mnohých miestach zakázali, okrem iného kvôli znečisteniu ovzdušia. Niektoré obce ale vlani zákaz zrušili.Čítajte viac Nové zistenia o inferne vo Švajčiarsku. Majitelia vraj šetrili na materiáloch, porušovali predpisy a čašníčky servírovali fľaše s prskavkami