EÚ verzus národné štáty? Európania (ne)vedia, čo chcú, a neprestanú, kým…

Platí, že EÚ čelí Amerike Donalda Trumpa, agresívnemu Rusku i Číne, ktorá sa čoraz viac presadzuje najmä v ekonomickej oblasti. Ako by teda mali lídri EÚ vnímať odkaz z výsledkov Eurobarometra, ktorý sa zdá byť minimálne do istej miery v protiklade s tým, že v mnohých krajinách únie sledujeme vzostup nacionalistických politických síl? Na otázky Pravdy odpovedali experti.
Carolin Rügerová, odborníčka na európsku politiku
Výsledky Eurobarometra ukazujú, že pohľad verejnosti na Európu je komplikovanejší, než sa často javí v politických debatách. Vo všeobecnosti stále existuje široká podpora európskej spolupráce – a tú ešte posilnilo súčasné zložité geopolitické prostredie, v ktorom sú európske záujmy čoraz viac spochybňované a pod tlakom. Zároveň nacionalistické a populistické strany momentálne dokážu oveľa lepšie využiť neistotu a frustráciu voličov na získanie hlasov a kresiel v parlamente. Tradiční politickí aktéri sú menej efektívni v snahe premeniť popularitu Európy na podporu vlastných programov. Často im chýba odvaha osloviť občanov a poukazujú najmä na strach a problémy. Inými slovami, podpora spolupráce v Európe existuje, ale nevyužíva sa dostatočne efektívne na politickú mobilizáciu.
To poukazuje skôr na komunikačný problém než na problém s legitimitou EÚ. Ľudia sa neodvracajú od európskej spolupráce ako takej – často len v každodennej politike nepočujú presvedčivé a konkrétne argumenty v jej prospech. Únia veci neraz len manažuje, ale nevysvetľuje, aké by mali byť. Alebo, povedané priamočiarejšie: EÚ potrebuje politikov, ktorí sa za ňu postavia, nestačia jej administrátori. Lídri musia obhajovať úniu nielen vo veľkých prejavoch o európskej suverenite a pri hesle – Európa na prvom mieste – ale aj pri bežnej práci, na tlačových konferenciách, a najmä v diskusiách v národných parlamentoch a vo volebných kampaniach. Ak každodenné výhody európskej spolupráce zostanú neviditeľné, iné politické sily budú túto medzeru naďalej zapĺňať jednoduchšími a emotívnejšími tvrdeniami, hoci pritom často zavádzajú.
Dimitris Tsarouhas, riaditeľ výskumu v Centre pre Európsku úniu a transatlantické štúdie, Virginia Tech University
Najnovšie údaje odhaľujú výraznú túžbu Európanov posilniť svoj pocit bezpečia v neistom svete. Potvrdzuje to trend, ktorého sme svedkami už nejaký čas, a to aj počas pandémie COVID-19 a brexitu.
Zároveň platí, že túžba po spoločných európskych riešeniach pramení zo slabosti. Túžba po spoločných politikách totiž odráža neschopnosť Európy udávať tón v hlavných svetových debatách. Verejnosť chápe, že jednotlivé národné štáty sú v meniacom sa svete príliš malé a zraniteľné. Nárast nacionalizmu je preto pre EÚ určite rozporom, ale zároveň odráža veľký zápas, ktorý je práve teraz v centre projektu celej únie. Urobí Európa veľký skok smerom k federalizácii niektorých svojich funkcií vrátane únie kapitálových trhov a obrany, alebo pokrok zablokujú národné vetá a priority? Hovorí sa však, že EÚ formujú krízy. Preto máme dobrý dôvod na optimizmus.
Isabel Camisaová, odborníčka na medzinárodné vzťahy z univerzity v Coimbre
Zdá sa paradoxné, že ľudia hovoria, že potrebujú viac Európy, a zároveň sledujeme vzostup nacionalizmu. Ako sa to dá vysvetliť? Z teórie i praxe vieme, že strach z vonkajšej hrozby má tendenciu pôsobiť ako zjednocujúca sila. Preto si myslím, že aj nacionalisti chápu, že momentálne žijeme v extrémne neistom medzinárodnom prostredí. Zjavný zánik liberálneho medzinárodného poriadku, ktorý bol založený na konsolidácii a rozširovaní siete medzinárodných inštitúcií, vytvorení otvorenej medzinárodnej ekonomiky a šírení liberálnej demokracie, znamená, že svet je nestabilnejší a je v ňom viac konfliktov. Je možné – a azda je to už aj fakt – že sa vraciame k politike veľmocí. V takom svete sila európskych štátov závisí od ich schopnosti zostať jednotné a od toho, či nájdu skutočne spoločnú odpoveď na výzvy, ktorým čelíme, či už bezpečnostné, alebo iné.
Ako by teda mali európski lídri vnímať posolstvo z prieskumu Eurobarometra? Podľa môjho názoru by mali zintenzívniť úsilie dosiahnuť pokrok v oblasti strategickej autonómie Európy. To by malo platiť v rôznych oblastiach, nielen v obrane. EÚ sa už dlho spolieha na obmedzený počet strategických partnerov, ktorí jej zaručujú bezpečnosť, prístup k dôležitým surovinám a poskytujú jej kritickú infraštruktúru, ako napríklad cloud computing a podobne.
Nastal čas, aby únia riešila tieto závislosti – v oblasti energií, bezpečnosti, digitálnych technológií a priemyslu – aby sme boli menej zraniteľní. Ako uviedla predsedníčka Európskej komisie na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, musíme vybudovať novú formu európskej nezávislosti. Zároveň povedala, že to nie je nič nové a nie je to len reakcia na nedávne udalosti. Európski lídri preto musia využiť príležitosť, že európski občania ich podporujú. Mal by to byť ďalší impulz pokračovať v reformách, ako sú zákon o digitálnych službách, obranný plán ReArm Europe/Readiness 2030, návrh na posilnenie technologickej suverenity EÚ (Cloud and AI Development Act) či Kompas konkurencieschopnosti. A v budúcnosti by sme mali ísť ďalej a rýchlejšie.
Carine Germondová, profesorka európskych štúdií, Nórska vedecká a technická univerzita
Jedným z vysvetlení týchto výsledkov je, že sa v nich odráža pocit, že EÚ ponúka lepšiu ochranu pred rastúcou sociálnou neistotou a ekonomickými a geopolitickými otrasmi. V čoraz nestabilnejšom svete si ľudia úniu cenia pre jej stabilitu a nezávislosť, ktorú poskytuje svojim členským štátom a občanom. Ekonomické a (geo)politické výhody členstva v EÚ, ako ich vníma verejná mienka, teda do značnej miery prispievajú k priaznivému pohľadu a silnej podpore únie. Takto vnímané výhody členstva v EÚ však nevylučujú, že voliči môžu podporiť populistické, euroskeptické a nacionalistické strany, aby vyjadrili svoje rozčarovanie z politiky únie v národných voľbách.
Európski občania vo všeobecnosti podporujú EÚ, keď ponúka ochranu pred vonkajšími hrozbami a slúži na podporu európskeho spôsobu života. To je ešte aktuálnejšie v súvislosti s napätou situáciou v transatlantickej aliancii, agresívnym Ruskom a Čínou s jej asertívnym prístupom k obchodu. Občania EÚ sú pomerne citliví na naratív o Európe, ktorá chráni, no je potrebné premietnuť ho aj do konkrétnych činov. Európa môže chrániť iba vtedy, keď hovorí a koná jednotne, čo je predpokladom toho, aby bola vnímaná ako sila, s ktorou treba počítať a ktorá sa vie presadiť v rokovaniach. Prieskumy odrážajú aj očakávania občanov týkajúce sa toho, čo by EÚ mala robiť a čím by mala byť. Určite to nie je bianko šek pre úniu, no politici možno nemusia byť až takí pesimistickí.