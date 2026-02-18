Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Pri požiari v pražskej psychiatrickej nemocnici zomrel jeden človek

Pražskí hasiči v pondelok popoludní zasahovali v areáli Psychiatrickej nemocnice Bohnice, kde vypukol požiar. Jeden človek následkom nadýchania sa splodín na mieste zomrel. Hasiči na sociálnej sieti X uviedli, že horelo v budove Národného ústavu pre autizmus. Príčinu požiaru vyšetruje polícia.

18.02.2026 16:28
Hasiči o zásahu informovali o 14.23 h, približne o desať minút na sieti X napísali, že ohnisko požiaru už uhasili a odvetrávajú zadymené priestory. Dodali, že pred ich príchodom sa z budovy stihlo evakuovať 16 ľudí. Na mieste našli jednu osobu, ktorá sa nadýchala splodín.

Rozsiahly požiar zničil divadlo Sannazaro v centre Neapola
Video
Rozsiahly požiar v utorok 17. februára 2026 zdevastoval divadlo Sannazaro v centre talianskeho Neapola. / Zdroj: Reuters

Záchranári sa ju neúspešne pokúsili oživiť. „Bohužiaľ, aj napriek všetkej snahe posádok na mieste, sa u pacienta nepodarilo obnoviť spontánny obeh a bola konštatovaná smrť,“ uviedla bez ďalších podrobností na sieti X pražská zdravotnícka záchranná služba.

Hasiči spresnili, že horelo vybavenie izby v budove Národného ústavu pre autizmus. Príčina požiaru ani výška škody zatiaľ nie sú známe.

