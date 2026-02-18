Je to začiatok konca ukrajinského prezidenta? Generál vyslal Zelenskému jasný signál

Niekdajší hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl poskytol zaujímavý rozhovor pre agentúru AP. Vyslovene síce nepovedal, že poškuľuje po najvyššej funkcii, no jeho výroky sa dajú chápať ako príprava na vstup do domácej politiky. O Zalužnom, ktorý od jari 2024 pôsobí ako veľvyslanec v Británii, sa už dlhé mesiace špekuluje ako o možnom prezidentskom kandidátovi. Doteraz to odmietal akokoľvek komentovať, pričom sa dôrazne vyhýbal prípadnej kritike Zelenského. Po interview pre AP to však už neplatí.
Pred blížiacim sa štvrtým výročím vpádu ruskej armády na Ukrajinu sa generál posťažoval na prezidenta za to, ako zachoval v polovici 2023. Ukrajinci vtedy plánovali protiofenzívu, ktorú nakoniec realizovali, ale skončila sa neúspešne. Zalužnyj tvrdí, že Zelenskyj a jemu blízki ľudia vtedy neposkytli dostatočné zdroje. Generál pritom podotkol, že plán vypracoval v súčinnosti s vojenskými odborníkmi z NATO.Čítajte viac Zalužnyj by vo voľbách jasne porazil Zelenského. Ukrajinci chcú, aby mal aj politickú stranu. Čo urobí generál?
„Prvá časť plánu spočívala sústredení potrebného počtu síl do jednej veľkej jednotky na opätovné dobytie čiastočne okupovaného Záporožia, kde sa nachádza jadrová elektráreň. Potom by ukrajinské ozbrojené sily postupovali na juh k Azovskému moru," ozrejmil Zalužnyj. Objasnil, že úspešná protiofenzíva by umožnila odrezať Rusov od koridoru používaného na zásobovanie anektovaného Krymu.
Generál zopakoval, že úder si vyžadoval veľa vojenských kapacít, a dodal, že išlo aj o vhodný moment prekvapenia. „Namiesto toho boli ukrajinské sily rozptýlené na rozsiahlom území, čo znížilo ich údernú sil," kriticky upozornil.Čítajte viac Z frontu do politiky. Zaplavia hrdinovia Ukrajiny parlament? Ohroziť by mohli aj Zelenského
Zelenskyj sa zdôveril, že spory medzi ním a Zelenským (respektíve s vplyvnými predstaviteľmi prezidentskej kancelárie) vznikli už počas prvého roku ruskej invázie. Zvlášť poukázal na to, že tajná služba chcela vykonať raziu v priestoroch, kde pracoval. Podčiarkol, že im odmietol poskytnúť dokumenty a varoval, že ako vojak vie, ako sa má bojovať. Udialo sa to v septembri 2022. Agenti tajnej služby prišli do utajeného objektu, kde pôsobil Zalužnyj s ďalšími dôstojníkmi. Mimochodom, v čase ich príchodu rokoval s desiatimi britskými vojenskými predstaviteľmi.
Zalužnyj si asi načasoval odpovede pre AP krátko pred štvrtým výročím začiatku ruskej invázie. A možno nemenej preto, že sa čoraz začína hovoriť o vypísaní prezidentských volieb. Tie sa podľa platnej legislatívy nesmú konať počas vojnového stavu, no šéf Bieleho domu Donald Trump tlačí na Zelenského, aby Ukrajinci mohli hlasovať čo najskôr. Ukrajinský líder to podmieňuje prímerím a dôkladnou prípravou volieb. Na strane Zelenského v tomto prípade stojí až okolo 90 percent Ukrajincov – takýto počet ľudí podľa prieskumov verejnej mienky nesúhlasí s voľbami, pokiaľ sa vojna neskončí.Čítajte viac Ako sa Zelenskyj zbavil Jermaka? Alibaba sa osopil na prezidenta. Kto sa stane novou pravou rukou hlavy štátu?
Čo sa týka odhadov výsledkov prezidentských volieb,v prípade účasti Zalužného v nich by Zelenskyj zrejme neobhájil svoj mandát (vo funkcii hlavy štátu je od mája 2019 a keby nebola vojna, voľby sa v riadnom termíne by sa boli uskutočnili na jar 2024). Z viacerých prieskumov verejnej mienky realizovaných od začiatku decembra 2025 vyplýva, že do druhého kola volieb by takmer určite postúpili títo dvaja Ukrajinci. Zelenskyj asi z prvého miesta, Zalužnyj by mal len o niečo menší zisk hlasov. V rozhodujúcom druhom kole to však nateraz vyzerá tak, že Ukrajina by mala zažiť zmenu na čele štátu. Nálady voličov dávajú oveľa väčšie šance na víťazstvo Zalužnému v porovnaní so Zelenským.Čítajte viac Generál Zalužnyj poukázal na riziko vypuknutia občianskej vojny na Ukrajine. Čo označil za možnú rozbušku?