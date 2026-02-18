Steadfast Dart 2026: Vojaci NATO nacvičovali obsadenie pláže ako ukážku pripravenosti odradiť Rusko

Námorné a špeciálne jednotky nacvičovali obsadenie pláže v cvičnom vojenskom priestore Putlos neďaleko prístavného mesta Kiel v rámci širšieho cvičenia Steadfast Dart 2026, ktoré sa zameriava na preverenie schopnosti Aliancie rýchlo presúvať jednotky naprieč územím členov NATO.
Pod velením nemeckého generála Inga Gerhartza sa na manévroch zúčastnilo približne 3 000 vojakov vrátane španielskych bojových potápačov a tureckých jednotiek s obojživelnými bojovými vozidlami, ktorých podporovali nemecké stíhačky Eurofighter a pätnásť vojenských plavidiel.
Nemecký minister obrany Boris Pistorius, ktorý cvičenie sledoval, vyhlásil, že NATO je jednotné a „pripravené konať“. „Najmä v oblasti Baltského mora sa bezpečnostná situácia dramaticky zhoršila,“ povedal a dodal, že takéto cvičenia ukazujú, že „to s odstrašením myslíme vážne“.
Najvyšší veliteľ nemeckej armády Carsten Breuer označil hrozbu zo strany Ruska, ktorú zvyšuje už štyri roky trvajúca vojna na Ukrajine, za „skutočnú“. „Rusko naďalej orientuje svoje ozbrojené sily smerom na západ,“ povedal s tým, že podobné cvičenia majú aj „diplomatický efekt“.
Medzinárodné cvičenie Steadfast Dart 2026 prebieha od januára do marca a zúčastňuje sa ho približne 10 000 vojakov z 11 európskych členov NATO. Americkí vojaci sa ho tentoraz nezúčastňujú. Pistorius odmietol, že by absencia USA naznačovala napätie v transatlantických vzťahoch. Podľa neho ide o „úplne normálnu“ situáciu v súlade so systémom rotácie.