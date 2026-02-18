Fio bankaFio banka
Lavína v rakúskych Alpách opäť zabíjala. O život prišli traja ľudia

Pri pádoch lavín v rakúskych spolkových krajinách Tirolsko a Vorarlbersko v stredu zahynuli traja ľudia. Celkový počet obetí lavín sa tak tento týždeň zvýšil už na päť.

18.02.2026 20:20
Dve obete boli hlásené z Tirolska. V katastri obce Fiss spadla lavína na uzavretú zjazdovku, pričom strhla troch lyžiarov vo veku 71, 41 a 34 rokov. Nešťastie neprežil najstarší z nich, ktorý ako jediný nemal so sebou lavínový vyhľadávač.

Ďalšie nešťastie sa stalo v údolí Navistal. Dvaja skialpinisti z Nemecka sa chceli dostať na vrchol Geier, výstup však prerušili. Pri zostupe náhle uvoľnili lavínu, ktorá oboch strhla. Lyžiar vo veku 44 rokov, ktorého masy snehu úplne zasypali, napriek oživovaniu zomrel ešte na mieste.

V stredu popoludní zasypala lavína muža v lyžiarskom stredisku Sonnenkopf vo Vorarlbersku. Jeho totožnosť nebola bezprostredne známa. Aj keď sa muža podarilo lokalizovať a vyhrabať zo snehu, pokusy o jeho resuscitáciu boli neúspešné.

V horských oblastiach Tirolska je vyhlásený tretí a štvrtý stupeň lavínového nebezpečenstva. Do skorého popoludnia tam zaznamenali viac ako 30 lavín, v 14 prípadoch boli nasadené záchranárske vrtuľníky.

V južnom Vorarlbersku platil v stredu v polohách nad 1800 metrov štvrtý z piatich stupňov lavínového nebezpečenstva. Podmienky pre aktivity mimo zjazdoviek označila horská služba za „nebezpečné“.

V pondelok zahynuli dvaja rakúski snoubordisti v lavíne v Tirolsku, ktorá spadla mimo zjazdovky v údolí Stubaital.

