Lavína v rakúskych Alpách opäť zabíjala. O život prišli traja ľudia

Dve obete boli hlásené z Tirolska. V katastri obce Fiss spadla lavína na uzavretú zjazdovku, pričom strhla troch lyžiarov vo veku 71, 41 a 34 rokov. Nešťastie neprežil najstarší z nich, ktorý ako jediný nemal so sebou lavínový vyhľadávač.
Ďalšie nešťastie sa stalo v údolí Navistal. Dvaja skialpinisti z Nemecka sa chceli dostať na vrchol Geier, výstup však prerušili. Pri zostupe náhle uvoľnili lavínu, ktorá oboch strhla. Lyžiar vo veku 44 rokov, ktorého masy snehu úplne zasypali, napriek oživovaniu zomrel ešte na mieste.Čítajte viac Vo francúzskych Alpách zahynuli pri páde lavíny dvaja skialpinisti
V stredu popoludní zasypala lavína muža v lyžiarskom stredisku Sonnenkopf vo Vorarlbersku. Jeho totožnosť nebola bezprostredne známa. Aj keď sa muža podarilo lokalizovať a vyhrabať zo snehu, pokusy o jeho resuscitáciu boli neúspešné.
V horských oblastiach Tirolska je vyhlásený tretí a štvrtý stupeň lavínového nebezpečenstva. Do skorého popoludnia tam zaznamenali viac ako 30 lavín, v 14 prípadoch boli nasadené záchranárske vrtuľníky.Čítajte viac Vo Vysokých Tatrách padla lavína. O život prišli dvaja muži
V južnom Vorarlbersku platil v stredu v polohách nad 1800 metrov štvrtý z piatich stupňov lavínového nebezpečenstva. Podmienky pre aktivity mimo zjazdoviek označila horská služba za „nebezpečné“.
V pondelok zahynuli dvaja rakúski snoubordisti v lavíne v Tirolsku, ktorá spadla mimo zjazdovky v údolí Stubaital.