Ochromená Kuba žiada Moskvu o pomoc, Putin odsúdil americké sankcie

„Teraz je zvláštny čas, čas nových sankcií. Viete, ako sa k tomu staviame. Nič také nemôžeme akceptovať,“ povedal Putin podľa štátnej agentúry TASS. „Vždy sme boli na strane Kuby a jej boja za nezávislosť a za právo ísť vlastnou cestou rozvoja, vždy sme podporovali kubánsky ľud. Vieme, aké ťažké bolo pre kubánsky ľud po desiatky rokov nezávislosti Kuby bojovať za svoje právo žiť podľa vlastných pravidiel a obhajovať svoje národné záujmy,“ povedal Putin.
„Chcel by som sa osobitne poďakovať za ruskú solidaritu (…) tvárou v tvár za sprísnenie blokády proti Kube a energetickému obliehaniu, ktoré spôsobujú utrpenie nášho ľudu a vytvárajú veľmi ťažké podmienky pre našu ekonomiku,“ povedal kubánsky minister.
Putinov hovorca už predtým novinárom povedal, že Moskva s Washingtonom o Kube nerokuje.
Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov pri stretnutí s kubánskym náprotivkom Spojené štáty vyzval, aby sa zriekli plánov na námornú blokádu „ostrova slobody“, a potvrdil, že Rusko plánuje Kubu aj naďalej podporovať. Ako vymyslené odmietol obvinenia, že spolupráca medzi Ruskom a Kubou ohrozuje záujmy USA.
Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, ktorý je teraz podpredsedom Putinovej Bezpečnostnej rady, po stretnutí s kubánskym ministrom zdôraznil, že Kuba zostáva strategicky dôležitým spojencom Moskvy v Latinskej Amerike a Karibiku.
Kube stále vládne komunistický režim, ako za čias Sovietskeho zväzu.
Kubu sužuje vážna energetická kríza vyvolaná tlakom Spojených štátov, krajina sa potýka s nedostatkom finančných prostriedkov. Havana prišla na začiatku roka o dodávky ropy z Venezuely, od svojho hlavného spojenca. Stalo sa tak po tom, čo Spojené štáty zaútočili na Venezuelu a uniesli jej dlhoročného autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura. Americký prezident Donald Trump tiež podpísal exekutívny príkaz, ktorý Washingtonu umožňuje uvaliť clá na štáty predávajúce Kube ropu.
Rusko sa v blízkej budúcnosti chystá poslať na Kubu ropu a pohonné hmoty, napísal minulý týždeň web ruského denníka Izvestija s odvolaním sa na ruské veľvyslanectvo na Kube. Rusko podľa neho naposledy dodalo Kube ropu vlani vo februári, keď poslalo náklad 100.000 ton. „V blízkej budúcnosti sa očakávajú dodávky ropy a ropných produktov z Ruska na Kubu ako humanitárna pomoc,“ citoval ruský denník jedného z diplomatov z ruského veľvyslanectva.
Rusko uviedlo, že situácia s palivami na Kube je kritická a že snahy Washingtonu zadusiť ekonomiku ostrova spôsobujú mnoho ťažkostí. Rusko, ktoré vedie štvrtý rok vojnu proti Ukrajine, je odhodlané zasiahnuť proti akejkoľvek vojenskej intervencii. Moskva vyjadrila solidaritu s Kubou a Venezuelou.