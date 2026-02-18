Ochromená Kuba žiada Moskvu o pomoc, Putin odsúdil americké sankcie

Fio bankaFio banka
Ruský prezident Vladimir Putin pri prijatí šéfa kubánskej diplomacie odsúdil ako neprijateľné americké embargo na dodávky ropy na Kubu, tradičného spojenca Moskvy. Minister Bruno Rodríguez poďakoval ruskému vedeniu za solidaritu, informujú tlačové agentúry.

18.02.2026 22:50
Ruský prezident Vladimir Putin a kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez Parrilla.
„Teraz je zvláštny čas, čas nových sankcií. Viete, ako sa k tomu staviame. Nič také nemôžeme akceptovať,“ povedal Putin podľa štátnej agentúry TASS. „Vždy sme boli na strane Kuby a jej boja za nezávislosť a za právo ísť vlastnou cestou rozvoja, vždy sme podporovali kubánsky ľud. Vieme, aké ťažké bolo pre kubánsky ľud po desiatky rokov nezávislosti Kuby bojovať za svoje právo žiť podľa vlastných pravidiel a obhajovať svoje národné záujmy,“ povedal Putin.

„Chcel by som sa osobitne poďakovať za ruskú solidaritu (…) tvárou v tvár za sprísnenie blokády proti Kube a energetickému obliehaniu, ktoré spôsobujú utrpenie nášho ľudu a vytvárajú veľmi ťažké podmienky pre našu ekonomiku,“ povedal kubánsky minister.

Putinov hovorca už predtým novinárom povedal, že Moskva s Washingtonom o Kube nerokuje.

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov pri stretnutí s kubánskym náprotivkom Spojené štáty vyzval, aby sa zriekli plánov na námornú blokádu „ostrova slobody“, a potvrdil, že Rusko plánuje Kubu aj naďalej podporovať. Ako vymyslené odmietol obvinenia, že spolupráca medzi Ruskom a Kubou ohrozuje záujmy USA.

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, ktorý je teraz podpredsedom Putinovej Bezpečnostnej rady, po stretnutí s kubánskym ministrom zdôraznil, že Kuba zostáva strategicky dôležitým spojencom Moskvy v Latinskej Amerike a Karibiku.

Kube stále vládne komunistický režim, ako za čias Sovietskeho zväzu.

Kubu sužuje vážna energetická kríza vyvolaná tlakom Spojených štátov, krajina sa potýka s nedostatkom finančných prostriedkov. Havana prišla na začiatku roka o dodávky ropy z Venezuely, od svojho hlavného spojenca. Stalo sa tak po tom, čo Spojené štáty zaútočili na Venezuelu a uniesli jej dlhoročného autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura. Americký prezident Donald Trump tiež podpísal exekutívny príkaz, ktorý Washingtonu umožňuje uvaliť clá na štáty predávajúce Kube ropu.

Rusko sa v blízkej budúcnosti chystá poslať na Kubu ropu a pohonné hmoty, napísal minulý týždeň web ruského denníka Izvestija s odvolaním sa na ruské veľvyslanectvo na Kube. Rusko podľa neho naposledy dodalo Kube ropu vlani vo februári, keď poslalo náklad 100.000 ton. „V blízkej budúcnosti sa očakávajú dodávky ropy a ropných produktov z Ruska na Kubu ako humanitárna pomoc,“ citoval ruský denník jedného z diplomatov z ruského veľvyslanectva.

Rusko uviedlo, že situácia s palivami na Kube je kritická a že snahy Washingtonu zadusiť ekonomiku ostrova spôsobujú mnoho ťažkostí. Rusko, ktoré vedie štvrtý rok vojnu proti Ukrajine, je odhodlané zasiahnuť proti akejkoľvek vojenskej intervencii. Moskva vyjadrila solidaritu s Kubou a Venezuelou.

