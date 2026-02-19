Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet ONLINE: "Zložité" rokovania v Ženeve sa skončili. Zelenskyj však hovorí o pokroku

ONLINE: "Zložité" rokovania v Ženeve sa skončili. Zelenskyj však hovorí o pokroku

Rokovania v Ženeve medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi o možnostiach ukončenia ruskej invázie na Ukrajinu boli zložité, priniesli však pokrok, postoje strán sa však naďalej odlišujú. V stredu to po skončení ďalšieho kola rozhovorov novinárom podľa agentúry Reuters povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

19.02.2026 06:18
Vojna na Ukrajine, ukrajinský vojak, Grad,... Foto:
Ukrajinský Grad 24. samostatnej mechanizovanej brigády v akcii. Tamojší rezort obrany zverejnil fotografiu s popisom: "Naši delostrelci si hovoria 'krajinní architekti' – tam, kde stál nepriateľ, je teraz mesačná krajina."
debata (1)

Najdôležitejšie udalosti

  • Vojna na Ukrajine trvá už 1 456 dní
  • Zelenskyj: Rokovania v Ženeve boli zložité, ale pokročili, postoje sa však ďalej líšia
Takto vyzerajú zúrivé boje na línii dotyku: ukrajinské špeciálne komando nemá zľutovanie
Video
Bojová činnosť špeciálnych jednotiek z ukrajinskej rozviedky (HUR). / Zdroj: HUR

{* koniec-sablona *}

vojna na Ukrajine Čítajte viac 1 455. deň: V Ženeve nebola dosiahnutá dohoda. Witkoff hlási „zmysluplný“ pokrok

6:18 Rokovania v Ženeve medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi o možnostiach ukončenia ruskej invázie na Ukrajinu boli zložité, priniesli však pokrok, postoje strán sa však naďalej odlišujú. V stredu to po skončení ďalšieho kola rozhovorov novinárom podľa agentúry Reuters povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Poukázal na to, že Ukrajinci, Rusi a Američania sa dohodli na budúcom pokračovaní rozhovorov. Budúce kolo rozhovorov s Rusmi by sa malo konať opäť vo Švajčiarsku, uviedol Zelenskyj (reuters, čtk)

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"