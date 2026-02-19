ONLINE: "Zložité" rokovania v Ženeve sa skončili. Zelenskyj však hovorí o pokroku

Rokovania v Ženeve medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi o možnostiach ukončenia ruskej invázie na Ukrajinu boli zložité, priniesli však pokrok, postoje strán sa však naďalej odlišujú. V stredu to po skončení ďalšieho kola rozhovorov novinárom podľa agentúry Reuters povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
19.02.2026 06:18
Foto: Ukrajinské ministerstvo obrany
Ukrajinský Grad 24. samostatnej mechanizovanej brigády v akcii. Tamojší rezort obrany zverejnil fotografiu s popisom: "Naši delostrelci si hovoria 'krajinní architekti' – tam, kde stál nepriateľ, je teraz mesačná krajina."
Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá už 1 456 dní
- Zelenskyj: Rokovania v Ženeve boli zložité, ale pokročili, postoje sa však ďalej líšia
Takto vyzerajú zúrivé boje na línii dotyku: ukrajinské špeciálne komando nemá zľutovanie
Video
Bojová činnosť špeciálnych jednotiek z ukrajinskej rozviedky (HUR). / Zdroj: HUR
Poukázal na to, že Ukrajinci, Rusi a Američania sa dohodli na budúcom pokračovaní rozhovorov. Budúce kolo rozhovorov s Rusmi by sa malo konať opäť vo Švajčiarsku, uviedol Zelenskyj (reuters, čtk)
