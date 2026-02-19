Exprezident Jun spozná svoj trest v prípade obvinení zo vzbury. Súd budú vysielať naživo

Vyhlásenie rozsudku je naplánované na 15.00 h miestneho času (7.00 h SEČ) na okresnom súde v Soule za účasti bývalého prezidenta a súdne konanie bude vysielané naživo v štátnej televízii.
Exprezident Jun Sok-jol 3. decembra 2024 vyhlásil stanné právo, ktoré však parlament krátko na to zrušil a pozastavil prezidentovi výkon funkcie. Ústavný súd následne 4. apríla 2025 potvrdil jeho odvolanie z postu hlavy štátu – Jun sa tak stal druhým prezidentom v histórii Južnej Kórey, ktorý bol zbavený funkcie.
Bývalý prezident čelí obvineniu zo vzbury a zo zneužitia právomocí, keď vyslal vojakov do parlamentu, aby zabránili poslancom zrušiť stanné právo a nariadil zatknutie predsedu parlamentu a vtedajších vodcov vládnej a hlavnej opozičnej strany.
Na záverečnom pojednávaní v januári označil prokurátor Juna za hlavného organizátora vzbury s tým, že jeho cieľom bolo udržať sa pri moci prevzatím kontroly nad súdnou a zákonodarnou mocou. „Ide o vážny zločin, pretože (Jun) zmobilizoval materiálne zdroje, ktoré môžu byť použité iba v záujme národa,“ uviedol prokurátor. Žiadal preňho trest smrti.
Jun je už odsúdený na päť rokov väzenia za marenie spravodlivosti, falšovanie úradných dokumentov a nedodržanie zákonných postupov vyžadovaných pri zavedení stanného práva. Obvinenie z marenia výkonu právomoci vyšetrovateľov sa týkalo udalostí z januára 2025, keď sa po odvolaní z funkcie parlamentom zabarikádoval v prezidentskom komplexe a bránil vyšetrovateľom, aby ho zadržali. Bývalý prezident všetky obvinenia popiera a tvrdí, že v decembri 2024 mal ako prezident právo vyhlásiť stanné právo. Svoje stíhanie Jun označuje za politicky motivované.