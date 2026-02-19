Fio bankaFio banka
Korupčné podozrenia pripravili Peru o prezidenta. Mandát preberá šéf parlamentu

Peruánsky parlament si v stredu zvolil za svojho predsedu poslanca Josého Maríu Balcázara, ktorý automaticky prevezme aj zvyšok prezidentského mandátu. Stalo sa tak po tom, čo parlament v utorok zbavil funkcie dočasného prezidenta Josého Jerího, ktorého vyšetrujú pre podozrenia z korupcie.

19.02.2026 06:51
José María Balcázar / Peru / Foto: ,
Nový dočasný peruánsky prezident José María Balcázar (v popredí) počas svojho menovania do funkcie hlavy štátu v Lime, 18. februára 2026
Po hlasovaní vysielanom naživo v televízii sa 83-ročný právnik a bývalý sudca stane ôsmym prezidentom Peru za posledných desať rokov. Krajinu bude viesť až do nástupu svojho nástupcu 28. júla, po prezidentských voľbách, ktoré sú naplánované na 12. apríla.

Jerí bol prezidentom len štyri mesiace. Do funkcie ho na dočasné pôsobenie vymenovali v októbri ako predsedu Kongresu. Jeho predchodkyňu Dinu Boluarteovú vtedy zákonodarný zbor zosadil pre jej „trvalú morálnu neschopnosť“ plniť povinnosti vyplývajúce z jej úradu a nedostatok politickej vôle viesť boj s organizovaným zločinom.

Za odvolanie Jerího v utorok hlasovalo 75 poslancov, 24 bolo proti a traja sa zdržali. Parlament ho zbavil funkcie v čase, keď bol vystavený silnejúcemu tlaku pre decembrovú neoficiálnu schôdzku s čínskymi biznismenmi a pre údajné nezrovnalosti pri menovaní žien do vládnych funkcií.

Jeden z čínskych podnikateľov má podľa AP uzavreté zmluvy s peruánskou vládou, druhého vyšetrujú pre podozrenie z účasti na nelegálnej ťažbe dreva. Jerí obvinenia z korupcie popiera a tvrdí, že sa s nimi stretol s cieľom zorganizovať peruánsko-čínske slávnosti.

