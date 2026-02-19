Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Vojenská operácia trvajúca desaťročie sa končí. Poslední americkí vojaci opustia Sýriu

Vojenská operácia trvajúca desaťročie sa končí. Poslední americkí vojaci opustia Sýriu

Spojené štáty sú v procese sťahovania všetkých svojich približne tisíc vojakov zo Sýrie. V stredu o tom s odvolaním sa na troch amerických predstaviteľov informoval denník The Wall Street Journal. Vojaci majú zvyšné základne USA v Sýrii opustiť v priebehu najbližších dvoch mesiacov.

19.02.2026 07:21
Americký vojak / US Army / Syria / Foto: ,
Ilustračné foto: Americkí vojaci hliadkujú v meste Hassakéš v severovýchodnej Sýrii, január 2022
debata (2)

Americké sily už minulý týždeň dokončili stiahnutie sa zo strategickej základne at-Tanf pri sýrskych hraniciach s Jordánskom a Irakom, nad ktorou medzitým prevzala kontrolu sýrska armáda. Američania sa odtiaľ presunuli na základňu do Jordánska.

Veliteľ bojovej letky F-16 pplk. Gregor: Američania nás už neučili ako lietať, ale ako použiť zbraňové systémy (Video z 21.01.2026)
Video

Tento krok označila agentúra Reuters za najnovší signál posilňovania vzťahov medzi USA a Sýriou, ktoré by mohlo umožniť ešte výraznejšie stiahnutie amerických vojakov. The Wall Street Journal už v januári informoval, že USA zvažujú úplný odchod svojich síl zo Sýrie. Podľa citovaných zdrojov však už tento proces prebieha a Spojené štáty tým ukončujú desaťročnú vojenskú operáciu v Sýrii.

Sýria ma od zvrhnutia dlhoročného prezidenta Bašara Asada v decembri 2024 novú vládu vedenú prezidentom Ahmadom Šarom. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio počas návštevy Bratislavy začiatkom tohto týždňa vyhlásil, že USA si vybrali možnosť spolupráce s novým sýrskym vedením pred destabilizáciou a rozpadom Sýrie na viaceré časti.

V roku 2014 ovládla rozsiahle územia Sýrie a Iraku teroristická organizácia Islamský štát. Bagdad s podporou síl pod vedením USA oznámil porážku teroristov v roku 2017, zatiaľ čo Sýrskym demokratickým silám vedeným Kurdmi sa to podarilo o dva roky neskôr.

Sýria / Bašár Asad / Čítajte viac Rok od pádu Asada. Dočasný prezident Šara vyzval národ na spoluprácu
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #armáda #Sýria
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"