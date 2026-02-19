Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Demonštrácia sily: Kim chválil nový raketomet, označil ho za unikátny a vhodný na špeciálny útok

Demonštrácia sily: Kim chválil nový raketomet, označil ho za unikátny a vhodný na špeciálny útok

Severokórejský vodca Kim Čong-un predstavil obrovský raketomet, ktorý je schopný niesť jadrové hlavice.

19.02.2026 07:38
debata
zväčšiť Fotografia, ktorú poskytla severokórejská... Foto: SITA/AP
North Korea Korea Tensions Fotografia, ktorú poskytla severokórejská vláda, zobrazuje nové odpaľovacie zariadenia pre balistické rakety krátkeho doletu schopné niesť jadrové hlavice počas vojenskej slávnosti v Pchjongjangu v Severnej Kórei 18. februára 2026. Nezávislým novinárom nebol umožnený prístup na podujatie zachytené na snímke, ktorú zverejnila severokórejská vláda. Obsah tejto fotografie, poskytnutý severokórejským režimom, nemožno nezávisle overiť.

Na stredajšom ceremoniáli mal Kim prejav, v ktorom označil nový raketomet s kalibrom 600 mm za unikátny. Uviedol, že je „vhodný na špeciálny útok, teda na splnenie strategickej misie“, informovala štátna agentúra KCNA.

Kim ukázal monštrum. Pozrite si raketu, ktorá zasiahne aj USA (Archívne video)
Video

Zdôraznil, že raketový systém slúži na „odstrašenie“ nepriateľov, ktorých však nekonkretizoval. Južná Kórea však naďalej zostáva hlavným nepriateľom KĽDR.

Keď Kim minulý mesiac navštívil továreň na výrobu rakiet, juhokórejskí predstavitelia a analytici uviedli, že by mohli byť použité práve proti južnému susedovi. Soul je totiž od hranice so Severnou Kóreou vzdialený menej ako 50 kilometrov.

Južná Kórea je s KĽDR technicky stále vo vojnovom stave, keďže po vojnovom konflikte v rokoch 1950–53 nebola podpísaná žiadna mierová zmluva.

Severná Kórea v posledných rokoch výrazne zintenzívnila testovanie rakiet. Analytici tvrdia, že cieľom tohto úsilia je zlepšiť presnosť úderov, provokovať Spojené štáty aj Južnú Kóreu a otestovať zbrane pred ich potenciálnym exportom do Ruska.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #KĽDR #Kim Čong-un #jadrové zbrane #raketomet
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"