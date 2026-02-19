Je Epsteinov ranč Zorro hrobom? Úrady vyšetrujú záhadný e-mail, ktorý hovorí o uškrtených cudzinkách

Ministerstvo spravodlivosti Nového Mexika v stredu uviedlo, že štát vyšetruje obvinenie, ktoré vyplynulo z dokumentov zverejnených Ministerstvom spravodlivosti USA, že zosnulý sexuálny delikvent Jeffrey Epstein nariadil pochovať telá dvoch zahraničných dievčat na odľahlom miesto v Novom Mexiku Ranč v Mexiku.
Hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Nového Mexika Lauren Rodriguezová uviedla, že ministerstvo si od amerického ministerstva spravodlivosti vyžiadalo neredigovanú kópiu e-mailu z roku 2019, ktorý obsahoval toto obvinenie.
Ministerstvo spravodlivosti USA na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovalo. FBI sa odmietlo vyjadriť.
„Toto obvinenie aktívne vyšetrujeme a vykonávame širšie preskúmanie vzhľadom na najnovšiu správu amerického ministerstva spravodlivosti,“ uviedla Rodriguezová v e-mailovej odpovedi na otázky týkajúce sa prípadu.
Deň predtým začal zákonodarný zbor Nového Mexika prvé komplexné vyšetrovanie obvinení, že Epstein viac ako dve desaťročia sexuálne zneužíval dievčatá a ženy na ranči Zorro, 48 km južne od Santa Fé. Tlak demokratických zákonodarcov na odhalenie Epsteinových zločinov sa stal pre prezidenta Donalda Trumpa veľkou politickou výzvou.
Redigovaný e-mail z roku 2019, ktorý je súčasťou najnovšej správy dokumentov súvisiacich s Epsteinom, ktorú zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, bol niekoľko mesiacov po Epsteinovej smrti odoslaný Eddymu Aragonovi, moderátorovi rozhlasovej relácie v Novom Mexiku, ktorý vo svojom programe hovoril o ranči Zorro.
Odosielateľ, ktorý tvrdil, že je bývalým zamestnancom ranča Zorro, požadoval platbu jedného bitcoinu výmenou za videá, ktoré podľa e-mailu boli z Epsteinovho domu a ukazovali, ako má finančník sex s maloletými.
Aragon v telefonickom rozhovore uviedol, že verí, že e-mail je legitímny, a okamžite ho preposlal FBI. Povedal, že od odosielateľa nedostal žiadnu platbu ani s ním nebol v žiadnom ďalšom kontakte, hoci sa nedávno prvýkrát pokúsil naň odpovedať, ale adresa už nefungovala.
V redigovanom e-maile adresovanom Aragonovi sa uvádzalo, že dve zahraničné dievčatá boli na Epsteinov príkaz pochované „niekde v kopcoch za rančom Zorro“ a že obe zomreli „uškrtením počas drsného, fetišistického sexu“.
Správa FBI z roku 2021, ktorá je súčasťou najnovšej správy o spise Epstein, uvádza, že Aragon navštívil kanceláriu FBI, aby nahlásil e-mail, v ktorom sa za jeden bitcoin ponúkalo sedem videí sexuálneho zneužívania a miesto, kde sú na Zorro Ranch pochované dve dievčatá zo zahraničia.
Agentúra Reuters pri vyhľadávaní ďalších dokumentov medzi zverejneniami ministerstva spravodlivosti nenašla žiadne ďalšie odkazy na obvinenia v redigovanom e-maile ani na to, čo si vyšetrovatelia o jeho tvrdeniach mysleli.
Ministerstvo spravodlivosti minulý rok varovalo, že niektoré zo súborov, ktoré zverejnilo v rámci vyšetrovania Epsteina, „obsahujú nepravdivé a senzačné tvrdenia“ a že zahŕňajú anonymné obvinenia, ktoré vyšetrovatelia nepotvrdili alebo v niektorých prípadoch označili za nepravdivé.
V stredajšom rozhovore komisárka pre pozemky štátu Nové Mexiko Stephanie Garcia Richardová uviedla, že jej kancelária našla redigovaný e-mail počas nedávneho prehľadávania najnovšej správy o spise Epstein.
Garcia Richardová v liste adresovanom americkému ministerstvu spravodlivosti z 10. februára a vo vyhlásení vyzvala federálnych a štátnych úradníkov spravodlivosti, aby plne vyšetrili obvinenia z trestnej činnosti na Epsteinovom ranči a štátnych pozemkoch, ktoré s ním susedia.
Epstein si v roku 1993 prenajal približne 1 243 akrov (503 hektárov) štátnych pozemkov okolo ranča. Garciaová zrušila nájomné zmluvy v septembri 2019 po tom, čo jej úrad zistil, že Epstein nepoužíval pozemok na chov dobytka ani poľnohospodárstvo, ale ako ochranný pás okolo svojho ranča.
Epstein zomrel v auguste 2019 vo väzení v New Yorku. Jeho smrť bola označená za samovraždu.