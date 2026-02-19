Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Trumpovo „nové OSN“ štartuje: na prvom zasadnutí je aj Blanár. Kde sa uskutoční?

Trumpovo „nové OSN“ štartuje: na prvom zasadnutí je aj Blanár. Kde sa uskutoční?

Prvé zasadnutie Rady mieru založené americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa vo štvrtok uskutoční vo Washingtone. Má sa zaoberať predovšetkým urovnaním situácie v Pásme Gazy a jeho obnovou, na ktorú podľa Trumpa už členské štáty rady prisľúbili vyše päť miliárd dolárov. Ako pozorovateľ sa schôdze zúčastní aj slovenský minister zahraničia Juraj Blanár (Smer).

19.02.2026 08:20
debata
Trump: Kuba nebude schopná prežiť, keď na ňu zatlačíme
Video
Po zásahu vo Venezuele hovorí americký prezident Donald Trump o tlaku na Kubu. / Zdroj: Reuters

K Rade mieru, ktorá sa má popri Gaze zamerať aj na riešenie ďalších konfliktov, sa zatiaľ pripojilo 27 krajín. Zakladajúci dokument v januári vo švajčiarskom Davose podpísali okrem iného maďarský premiér Viktor Orbán, argentínsky prezident Javier Milei alebo azerbajdžanský prezident Ilham Alijev.

K ďalším členom patria napríklad Izrael, Pakistan či Spojené arabské emiráty. Z krajín Európskej únie v nej zasadnú len Maďarsko a Bulharsko. Ďalšie, vrátane Česka, Slovenska či Talianska, budú zatiaľ v úlohe pozorovateľov.

Trump pozvánku do organizácie, ktorej bude predsedať a ktorej chce podľa kritikov vytvoriť konkurenciu OSN, rozoslal asi 60 krajinám.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Washington #Donald Trump #Rada mieru
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"