Trumpovo „nové OSN“ štartuje: na prvom zasadnutí je aj Blanár. Kde sa uskutoční?

K Rade mieru, ktorá sa má popri Gaze zamerať aj na riešenie ďalších konfliktov, sa zatiaľ pripojilo 27 krajín. Zakladajúci dokument v januári vo švajčiarskom Davose podpísali okrem iného maďarský premiér Viktor Orbán, argentínsky prezident Javier Milei alebo azerbajdžanský prezident Ilham Alijev.
K ďalším členom patria napríklad Izrael, Pakistan či Spojené arabské emiráty. Z krajín Európskej únie v nej zasadnú len Maďarsko a Bulharsko. Ďalšie, vrátane Česka, Slovenska či Talianska, budú zatiaľ v úlohe pozorovateľov.
Trump pozvánku do organizácie, ktorej bude predsedať a ktorej chce podľa kritikov vytvoriť konkurenciu OSN, rozoslal asi 60 krajinám.