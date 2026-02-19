Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet VIDEO: Psychologický úder: z reproduktora zaznela ultimátna výzva. Rusi pochopili, že je koniec

VIDEO: Psychologický úder: z reproduktora zaznela ultimátna výzva. Rusi pochopili, že je koniec

Na Severo-slobožanskom smere došlo k netradičnej operácii, pri ktorej ukrajinskí vojaci zajali piatich ruských okupantov bez priameho útoku. O akcii informovala 158. samostatná mechanizovaná brigáda prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

19.02.2026 09:00
debata (6)
Keď na vás prehovorí dron, zamrazí vás: pozrite si, koľko Rusov sa vzdalo bez jediného výstrelu
Video
Na Severo-slobožanskom smere bolo zajatých niekoľko ruských okupantov pomocou dronu a reproduktora. / Zdroj: 158. samostatná mechanizovaná brigáda

Podľa zverejnených informácií bojovníci brigády využili dron vybavený reproduktorom, cez ktorý oslovili ukrytých ruských vojakov. Vyzvali ich, aby sa vzdali, inak bude ich pozícia zničená. „Ruskí vojaci, vieme, kde sa schovávate. Dávame vám poslednú šancu. O hodinu bude úkryt úplne zničený. Ak sa vzdáte do zajatia, budete žiť a pôjdete na výmenu k svojim blízkym. Všetky skupiny, ktoré sa včera pohybovali s vami, sú už zničené a ležia v poliach,“ zaznelo vo výzve.

Krátko po tejto výzve z úkrytu vyšli dvaja ruskí vojaci a vzdali sa. Brigáda vo svojej správe uviedla: „Bojovníci 158. brigády na Severo-slobožanskom smere zajali pomocou dronu s reproduktorom dvoch ruských vojakov s volacími znakmi ‚Gorec‘ a ‚Chirurg‘. Títo dvaja následne nahrali výzvu pre svojich kolegov, na čo sa vzdali ďalší traja okupanti.“

Ukrajinská Zúrivosť v nasadení: pozemný robot rozpútal peklo v Sumskej oblasti. Ruské pozície nevydržali
Video
Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) zverejnila 14. júla exkluzívne zábery z nasadenia pozemného robotického systému Liut (v preklade „Zúrivosť“) v aktívnom boji proti ruským jednotkám v Sumskej oblasti. / Zdroj: Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR)

Podľa brigády sa situácia vyostrila aj na strane ruského velenia. To malo podľa tvrdenia ukrajinskej jednotky strieľať po vlastnom vojakovi, ktorý sa pokúsil vzdať.

Operácia sa napokon skončila zajatím piatich ruských vojakov. Ako uviedla brigáda, doplnili tak takzvaný výmenný fond a podľa jej slov „budú žiť“.

Ukrajinský dron Baba Jaga
Ukrajinský vojak pripravuje útočný dron Vampire...
+7Ukrajinský operátor dronu z jednotky Kraken...
Facebook X.com 6 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Moskva #Rusko #Ukrajina #ruská armáda #vojna na Ukrajine #Putinova vojna #vojenské drony
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"