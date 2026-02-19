VIDEO: Psychologický úder: z reproduktora zaznela ultimátna výzva. Rusi pochopili, že je koniec

Podľa zverejnených informácií bojovníci brigády využili dron vybavený reproduktorom, cez ktorý oslovili ukrytých ruských vojakov. Vyzvali ich, aby sa vzdali, inak bude ich pozícia zničená. „Ruskí vojaci, vieme, kde sa schovávate. Dávame vám poslednú šancu. O hodinu bude úkryt úplne zničený. Ak sa vzdáte do zajatia, budete žiť a pôjdete na výmenu k svojim blízkym. Všetky skupiny, ktoré sa včera pohybovali s vami, sú už zničené a ležia v poliach,“ zaznelo vo výzve.
Krátko po tejto výzve z úkrytu vyšli dvaja ruskí vojaci a vzdali sa. Brigáda vo svojej správe uviedla: „Bojovníci 158. brigády na Severo-slobožanskom smere zajali pomocou dronu s reproduktorom dvoch ruských vojakov s volacími znakmi ‚Gorec‘ a ‚Chirurg‘. Títo dvaja následne nahrali výzvu pre svojich kolegov, na čo sa vzdali ďalší traja okupanti.“
Podľa brigády sa situácia vyostrila aj na strane ruského velenia. To malo podľa tvrdenia ukrajinskej jednotky strieľať po vlastnom vojakovi, ktorý sa pokúsil vzdať.
Operácia sa napokon skončila zajatím piatich ruských vojakov. Ako uviedla brigáda, doplnili tak takzvaný výmenný fond a podľa jej slov „budú žiť“.