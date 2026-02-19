Trump pochválil českého šéfa diplomacie: "Skvelá práca v debate s Hillary, pozdravte všetkých vo vašej úžasnej krajine!"

„Český vicepremiér Petr Macinka: Skvelá práca vo vašej debate s Hillary Clintonovou o rôznych témach vrátane jej absurdných názorov na gender (rod, pozn. red.). Pozdravte všetkých vo vašej úžasnej krajine!“ napísal šéf Bieleho domu na Truth Social.
Americký prezident príspevkom reagoval na sobotňajšiu debatu Macinku s Clintonovou, v ktorej sa dostali do stretu pre Trumpovu politiku voči Ukrajine. Šéf českej diplomacie o Clintonovej povedal, že Trumpa nemá rada a objasnil svoj pohľad na jeho vládnutie.
„V prvom rade myslím, že ho naozaj nemáte rada,“ reagoval Macinka po tom, čo Clintonová hovorila o tom, že pozícia Trumpovej administratívy smerom k Ukrajine je hanebná. Americký prezident podľa nej spolu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom zo situácie profituje. „Zradil Západ, zradil Severoatlantickú zmluvu, zradil základné ľudské hodnoty,“ kritizovala ho Clintonová.
Viete, to je absolútna pravda,“ reagovala potom niekdajšia šéfka americkej diplomacie na Macinkove slová, že Trumpa nemá rada. „Ale nejde len o to, že ho nemám rada. Nemám ho rada kvôli tomu, čo robí Spojeným štátom a svetu. A myslím si, že by ste sa mali poctivo pozrieť na to, či si myslíte, že z toho vzíde niečo dobré,“ podotkla.Čítajte viac Šéf českej diplomacie Macinka sa pohádal s Clintonovou, nezhodli sa na Trumpovi ani v otázke Ukrajiny
„Myslím, že to, čo robí Trump v Amerike, je reakciou na to, že v niektorých politických oblastiach sa zašlo príliš ďaleko, príliš ďaleko od bežných ľudí, príliš ďaleko od reality,“ kontroval Macinka. Spomenul napríklad tzv. cancel culture či „woke“ ideológiu. „Nesúhlasím s rodovou revolúciou, s klimatickým alarmizmom… Myslím, že sú len dve pohlavia… A zvyšok je pravdepodobne sociálny konštrukt,“ pokračoval.
„Na Ukrajine ľudia umierajú na fronte, aby zachránili svoju slobodu, a vás trápia dve pohlavia?“ skočila Clintonová Macinkovi do reči. Macinka následne spochybnil tvrdenie, že Ukrajina bojuje „za našu budúcnosť“. „Predovšetkým Ukrajina bojuje za budúcnosť Ukrajiny, za slobodu Ukrajiny, za suverenitu a nezávislosť,“ povedal. Dodal, že Západ by mal Kyjevu „samozrejme pomáhať“, zároveň sa ale domnieva, že časť ľudí na Západe sa podľa neho snaží pomoc zneužiť.
Macinka vystúpil v panelovej diskusii na záver sobotného verejného programu MSC. Spolu s ním na tému rozkolu na Západe hovorila Clintonová, poľský minister zahraničia Radoslaw Sikorski, bulharský politológ Ivan Krastev a politológ Gladden Pappin z Maďarského ústavu medzinárodných záležitostí.
Šéf českej diplomacie sa v debate niekoľkokrát názorovo stretol aj s poľským rezortným partnerom Sikorským. Nezhodli sa napríklad v pohľade na konzervatizmus a progresivizmus a ich úlohu, ale ani v téme demokratickej legitimity niektorých inštitúcií Európskej únie.