Trump rozšíril právomoci ICE, agenti môžu zadržiavať aj žiadateľov o zelené karty

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa rozšírila kompetencie príslušníkov Imigračného a colného úradu (ICE), aby mohli zadržiavať aj legálnych imigrantov, ktorí čakajú na zelenú kartu zaručujúcu právo na trvalý pobyt v Spojených štátoch.

19.02.2026 09:55
ICE, Minnesota Foto:
Agenti ICE pri zatýkaní muža v minnesotskom meste Saint Paul.
Administratíva tým chce zabezpečiť opätovné preverenie týchto osôb, uvádza vládne memorandum. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

merické ministerstvo vnútornej bezpečnosti uviedlo, že utečenci sa musia vrátiť do vládnej väzby na „kontrolu a prešetrenie“ rok po svojom prijatí do Spojených štátov. „Zaručí to opätovné preverenie utečencov… a podporí verejnú bezpečnosť,“ uvádza sa v memorande, ktoré ministerstvo 18. februára predložilo súdu.

Dráma v Minneapolise, agent zastrelil protestujúceho
Podľa amerických zákonov musia utečenci požiadať o legálny trvalý pobyt jeden rok po príchode do krajiny. Nové memorandum oprávňuje imigračné orgány zadržať osoby počas trvania tohto procesu. Zmena sa odkláňa od dokumentu z roku 2010, podľa ktorého nezískanie statusu zákonného trvalého pobytu neoprávňuje na vyhostenie z krajiny či zadržanie.

Nové opatrenie už kritizovali skupiny na ochranu utečencov. „Narúša to dôveru ľudí v Spojené štáty, ktoré ich zákonne prijali a prisľúbili im ochranu,“ povedal predstaviteľ neziskovej organizácie AfghanEvac. Židovská nezisková organizácia pre utečencov HIAS tvrdí, že „tento krok výrazne uškodí tisícom ľudí, ktorých USA privítali po úteku pred násilím a prenasledovaním“.

