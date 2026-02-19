RSF pozabíjali tisíce ľudí. Hromadné vraždy v sudánskom al-Fášire nesú znaky genocídy

„Rozsah, koordinácia a verejná podpora tejto operácie zo strany vedenia RSF dokazujú, že zločiny spáchané vo Fášire a jeho okolí neboli náhodnými vojnovými zločinmi. Boli súčasťou plánovanej a organizovanej operácie, ktorá nesie charakteristické znaky genocídy,“ uviedol predseda vyšetrovacej misie v Sudáne Mohamed.
Rada OSN pre ľudské práva (HRC) vlani v novembri poverila misiu OSN pre Sudán, aby urgentne vyšetrila nedávne porušenia a zneužitie medzinárodného práva vo Fášira a jeho okolí. Experti OSN zdôraznili, že ochrana civilistov je potrebná viac ako inokedy, pretože konflikt sa rozširuje do ďalších regiónov Sudánu.
Už minulý týždeň OSN uviedla, že sa RSF dopustili vojnových zločinov a možných zločinov proti ľudskosti v západosúdánskom regióne Darfúr, kde leží Fášir. Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) zdokumentoval viac ako 6000 zabitých počas prvých troch dní útoku jednotiek RSF na Fášir.
Jednotky RSF 26. októbra 2025 dobyli mesto Fášir, posledné útočisko sudánskej armády v Dárfúre, ktoré obliehali 18 mesiacov. Satelitné snímky analyzované vedcami z americkej Yaleovej univerzity podľa médií ukazujú, že RSF sa odvtedy zapojili do systematického zabíjania, vrátane vraždenia civilistov, ktorí sa pokúšali z mesta utiecť. To vyvoláva vážne znepokojenie nad rozsahom spáchaného násilia.Čítajte viac Sudánske Sily rýchlej podpory počas útoku v utečeneckom tábore zabili vyše 1000 ľudí
Počas obliehania RSF nastolili obyvateľom také životné podmienky, ktoré podľa správy zámerne smerovali k fyzickému zničeniu nearabských komunít, najmä etník Zagháva a Fúr. „Svedkovia počuli členov RSF hovoriť: 'Je medzi vami niekto zo Zaghávy? Ak ich nájdeme, zabijeme ich všetky,“ uvádza sa v správe.
Misia OSN uviedla, že našla dôkazy o tom, že RSF vykonávali koordinované a opakované útoky na jednotlivcov na základe etnickej príslušnosti, pohlavia a domnelé politickej príslušnosti. To obnášalo masové vraždy, znásilňovanie, mučenie a nastolenie podmienok smerujúcich k cielenej fyzickej likvidácii príslušných etník, čo sú podľa medzinárodného práva základné prvky genocídy.Čítajte viac Na kolonializme aj dnes záleží. Západ je už prefíkanejší
Konečný návrh správy bol predložený sudánskej vláde, ale tá naň nereagovala. RSF neodpovedali na žiadosť misie OSN o stretnutí s jej vedením, uvádza sa v správe.
Pred obsadením Fáširu tvorili väčšinu obyvateľov mesta príslušníci etnickej skupiny Zagháva, zatiaľ čo v okolitých utečeneckých táboroch žili ľudia z etnických skupín Fúr, Bertí, Masálít a Támá, uvádza správa.
Ženy a dievčatá vo veku sedem až 70 rokov z nearabských komunít, najmä z etnickej skupiny Zagháva, boli znásilňované a vystavené ďalším aktom sexuálneho násilia vrátane bičovania a núteného vyzliekania.
Od apríla 2023 značnú časť viac ako päťdesiatmiliónového Sudánu sužuje vojna, ktorá vypukla v dôsledku mocenského boja medzi armádou tejto východoafrickej krajiny a polovojenskými RSF. OSN označuje konflikt za najhoršiu humanitárnu krízu na svete. Svoje domovy počas občianskej vojny opustilo vyše 14 miliónov Sudáncov a vyše 40-tisíc ľudí v konflikte podľa OSN zahynulo.