Merz hovorí o trpkej pravde vojny. Povedal, čo podľa neho naozaj ukončí konflikt na Ukrajine

„Podľa môjho odhadu, túto vojnu ukončí len vyčerpanie jednej z dvoch strán, a to po vojenskej či ekonomickej stránke,“ povedal Merz pre noviny Rheinpfalz. „(Ruského prezidenta Vladimira) Putina nepresvedčia rozumné či humanitárne argumenty. To je tá trpká pravda,“ zdôraznil. Európa preto musí byť zabezpečiť, „že Rusko už nebude schopné viesť vojnu po vojenskej ani hospodárskej stránke“, vyhlásil.
„(Rusko ale) musí pokračovať vo vojne, pretože nemá žiadny iný plán pre státisíce vojakov, ktorí sa v mnohých prípadoch vracajú z frontu traumatizovaní,“ pripomenul Merz. „Aktuálne sme svedkami intenzívneho barbarizmu v Rusku. To sa v blízkej budúcnosti ani nezmení a my sa s tým musíme zmieriť,“ ozrejmil súčasnú situáciu Moskvy.
Ukrajina sa bráni ruskej invázii už takmer štyri roky. V uplynulých dňoch s Ruskom viedla v Ženeve za sprostredkovania Spojených štátov rokovania o prímerí. Doposiaľ sa však nedosiahla dohoda v kľúčových sporných bodoch, uviedol podľa agentúry AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Rokovania v Ženeve medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi o možnostiach ukončenia ruskej invázie na Ukrajinu boli zložité, priniesli však pokrok, postoje strán sa však naďalej odlišujú. V stredu to po skončení ďalšieho kola rozhovorov novinárom podľa agentúry Reuters povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Poukázal na to, že Ukrajinci, Rusi a Američania sa dohodli na budúcom pokračovaní rozhovorov. Budúce kolo rozhovorov s Rusmi by sa malo konať opäť vo Švajčiarsku, uviedol Zelenskyj.
Prezident Ukrajiny tiež vyzval Putina na osobné stretnutie. Ukrajinskej delegácii podľa jeho slov nariadil, aby počas práve rokovaní v Ženeve nastolila otázku o jeho stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Podľa Zelenského by sa osobné stretnutie s Putinom stalo najlepším spôsobom, ktorým by sa „dosiahol prelom v územnej otázke“. Kontrola nad východoukrajinským regiónom Donbas, ktorý si nárokuje Rusko, zostáva naďalej jednou z najspornejších otázok.
Agentúra AFP s odvolaním sa na zdroj blízky ruskej delegácii uviedla, že počas rozhovorov v Ženeve vládla veľmi napätá atmosféra. Ruskú delegáciu viedol Vladimir Medinskij, poradca prezidenta Vladimira Putina, a má približne 20 členov vrátane šéfa vojenskej spravodajskej služby GRU Igora Kosťukova a vyslanca Kirilla Dmitrieva.