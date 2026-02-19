Zelenskyj v rozhovore s Piersom Morganom: O mieri, Donbase, voľbách a „historických srač*ách“ Putina

Ukrajinský prezident deklaroval pripravenosť na priamy dialóg s Vladimirom Putinom, no podmienil ho jasným cieľom – ukončením konfliktu, a nie prekrúcaním stáročných dejín, informoval Kyiv Post.
Počas interview analyzoval riziká atentátov na oboch lídrov, zadefinoval neprekročiteľné červené čiary v regióne Donbasu a rezolútne odmietol legálne uznanie okupácie. Zároveň vyjadril pochybnosti o tom, či je možné v čase vojny zorganizovať voľby.
Hoci Zelenskyj ponechal priestor pre diplomaciu, prízvukoval, že akákoľvek mierová dohoda musí stáť na pevných bezpečnostných a obranných zárukách, pričom Ukrajina musí byť priamym aktérom rozhodovania o svojej budúcnosti.
Hlboká nedôvera
Prezident jasne uviedol, že pri prípadných rokovaniach s ruskou hlavou štátu nemieni strácať čas rozoberaním historických naratívov alebo dôvodov ruskej invázie. Opätovne potvrdil svoju hlbokú nedôveru voči Putinovi, ktorého viní z rozpútania totálnej vojny a smrti obrovského množstva svojich spoluobčanov.
„Som presvedčený, že túto vojnu dokážeme zastaviť len na úrovni najvyšších predstaviteľov štátov. Práve v tomto formáte lídrov sa môžeme pokúsiť nájsť riešenie pre mimoriadne citlivé a zložité otázky územnej celistvosti,“ podotkol Zelenskyj.Čítajte viac Vydrží obranný val proti Rusku? Prečo Putin od Ukrajiny žiada celý Donbas
Zelenskyj plánuje pri stretnutí s Putinom ignorovať jeho obvyklé exkurzy do minulosti. Tvrdí, že k nemu neprechováva osobné emócie, ale racionálne hľadá cestu k mieru, hoci pochybuje, či ruský prezident bude ochotný počúvať argumenty.
Historické sračky
„Vôbec ma nezaujíma, čo ho k vojne viedlo. Nepotrebujem riešiť historické otázky, odkazy na Petra I. a podobné témy. Na to, aby sme vojnu ukončili a prešli k diplomacii, skutočne nepotrebujem počúvať tie jeho historické sračky,“ dodal otvorene.
Podľa prezidentových slov sa mieni sústrediť výhradne na praktické kroky k mieru a nenechá sa rozptyľovať vedľajšími témami.
Na otázku Morgana, či by dal pokyn na likvidáciu Putina, ak by mal tú možnosť, Zelenskyj odpovedal nepriamo. Naznačil, že odstránenie Putina by nemuselo situáciu zásadne vyriešiť, keďže ide o hlboko zakorenený systém, ktorý by mohol vygenerovať identického nástupcu.
Atentát? Obrana by sa nezrútila
Zelenskyj sa dotkol aj témy početných atentátov na svoju osobu, ktoré sa podarilo ukrajinským službám prekaziť. Hoci si uvedomuje, že jeho smrť by mohla krajinu v ťažkých časoch uvrhnúť do chaosu, zdôraznil, že je len súčasťou funkčného systému inštitúcií. Obrana Ukrajiny by sa podľa neho nezrútila a reakcia verejnosti na takýto útok by Rusov mohla prekvapiť, keďže Ukrajincov poháňajú iné hodnoty a emócie.
V otázke suverenity a možných ústupkov bol neoblomný. „Myšlienku, že by sme sa len tak vzdali vlastných území, nemôžem podporiť. Neverím, že by na to boli pripravení naši ľudia, keďže pri obrane týchto častí krajiny už položili životy desaťtisíce Ukrajincov,“ vysvetlil.Čítajte viac Ďalšie ultimátum pre Ukrajinu? USA vraj bezpečnostné záruky podmieňujú vyhlásením volieb
Donbas podľa neho nepredstavuje len územie, ale symbolizuje ľudí, hodnoty a strategickú nezávislosť. Pre trvalý mier považuje za nevyhnutné: Silné bezpečnostné záruky (najmä od USA). Prítomnosť európskych pozorovateľov a zástupcov. Udržanie ukrajinskej armády v sile približne 800 000 vojakov.
Zelenskyj varoval, že ani žiadne sľuby nezaručia, že sa ruská agresia nevráti. Zdôraznil preto kľúčový význam obranných línií v Doneckej oblasti. Ak by ukrajinské sily tieto pozície opustili bez adekvátnej ochrany, Rusko by mohlo kedykoľvek zaútočiť znovu na území, kde by sa Ukrajina už nemala ako brániť.
Zelenskyj tiež deklaroval pripravenosť zorganizovať prezidentské voľby v prípade, že nastane aspoň dvojmesačný pokoj zbraní. Zároveň však vyjadril podozrenie, že Rusko sa usiluje najmä o jeho odstránenie z funkcie.
„Domnievam sa, že naši partneri by si mali ujasniť, aký je ich skutočný cieľ – ide im o demokratický proces, alebo len o moju výmenu? Podľa môjho názoru ma chcú Rusi jednoducho nahradiť, pričom nevylučujem ani fyzickú likvidáciu či iné podobné kroky,“ uviedol.
Proti je aj verejnosť
Zelenskyj zdôraznil, že návrhy zo strany USA neodmietne, pokiaľ budú viesť k mieru na Ukrajine. Ak by sa podarilo dosiahnuť aspoň dvojmesačné prímerie, plánuje otvoriť diskusiu s parlamentom a presadzovať riešenie, s ktorým poslanci nateraz nesúhlasia.
Hlava štátu tiež pripomenula, že ani samotná ukrajinská verejnosť v súčasnosti nepodporuje konanie volieb počas prebiehajúceho vojnového konfliktu.
„Ak získame dvojmesačné prímerie na uskutočnenie volieb, vyviniem maximálne úsilie v dialógu s parlamentom. Budem sa ich snažiť presvedčiť o krokoch, ktoré momentálne odmietajú. Budem s nimi komunikovať a verím, že k zmene zákona nakoniec pristúpia,“ vysvetlil prezident.Čítajte viac Je to začiatok konca ukrajinského prezidenta? Generál vyslal Zelenskému jasný signál
Podľa Zelenského Rusi pri rozhovoroch s Američanmi tvrdia, že voľby na Ukrajine by sa dali zorganizovať v priebehu jedného či dvoch týždňov. Moskva tým však podľa neho dokazuje, že nerozumie rozdielu medzi ukrajinským a ruským systémom.
Dodal, že v Najvyššej rade pôsobia rôzne politické sily, ktoré majú aj v čase vojny odlišné názory na legislatívu. Parlament nie je možné k rozhodnutiam donútiť silou; nevyhnutný je dialóg a jasné argumenty, prečo sú voľby v danej chvíli potrebné.
Zelenskyj to uzavrel slovami: „Odkázal som im, že ak sú schopní zastaviť Putina na pár mesiacov kvôli voľbám, poďme do toho.“