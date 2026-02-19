Epsteinove spisy: exprinca Andrewa zatkli v deň jeho narodenín. Škandál v kráľovskej rodine pokračuje. Kto bude ďalší?

Mountbatten-Windsor, predtým známy ako princ Andrew, podľa obvinenia poskytoval Epsteinovi dôverné informácie v čase, keď pôsobil ako britský splnomocnenec pre medzinárodný obchod. Mountbatten-Windsor vždy v prípade s Epsteinom odmietal všetky obvinenia, poznamenala agentúra Reuters.
Ešte pred informáciou o zadržaní napísal denník The Daily Telegraph, že k domu Mountbattena-Windsora v Sandringham prišlo šesť neoznačených policajných áut s policajtmi v civile. Denník k tomu poznamenal, že sa tak stalo v deň, keď bývalý princ a druhý syn zosnulej kráľovnej Alžbety II. oslavuje 66. narodeniny.
Polícia uviedla, že o identite zadržaného muža nebude zverejňovať žiadne podrobnosti. Povedala len, že je to šesťdesiatnik.
Polícia už skôr oznámila, že vyhodnocuje tvrdenie, že Mountbatten-Windsor Epsteinovi posielal správy obsahujúce dôverné informácie. Agentúra AP vtedy napísala, že vyšetrovanie súvisí s mediálnymi správami týkajúcimi sa e-mailov, z ktorých vyplývalo, že niekdajší britský princ v roku 2010 posielal Epsteinovi správy zo svojej cesty po juhovýchodnej Ázii. V tom čase pôsobil ako britský splnomocnenec pre medzinárodný obchod. V Epsteinovej e-mailovej schránke skončila aj analýza investičných možností v Afganistane.
Epsteinova kauza na britskú kráľovskú rodinu tvrdo doľahla. Kráľ pred týždňom uviedol, že je hlboko znepokojený kvôli najnovším informáciám v Epsteinovom prípade, ktoré majú spojitosť s Mountbattenom-Windsorom. Podobné znepokojenie vyjadrili aj princ William a princezná Catherine.
Kauza v Británii rezonuje nielen kvôli napojeniu Mountbattena-Windsora, ale aj preto, že v prípade Epstein figuruje ďalšia prominentná osoba – bývalý britský minister a veľvyslanec v Spojených štátoch Peter Mandelson. Britský premiér Keir Starmer odvolal Mandelsona z postu veľvyslanca kvôli jeho väzbám na Epsteina už vlani v septembri. Vo svetle najnovších odhalení bol Mandelson navyše nútený opustiť aj vládnucu Labouristickú stranu a Snemovňu lordov.