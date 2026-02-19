Niečo sa deje. Tusk vyzval Poliakov okamžite opustiť Irán

Fio bankaFio banka
Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok vyzval občanov Poľska, ktorí sú v Iráne alebo zvažujú cestu do tejto krajiny, aby ju bezodkladne opustili alebo od cesty upustili. Upozornil, že bezpečnostná situácia je vážna a môže sa rýchlo zhoršiť.

19.02.2026 11:18
Poľský premiér Donald Tusk prichádza na summit EÚ na zámku Alden Biesen v Bilzen-Hoeselt, Belgicko, štvrtok 12. februára 2026.
Premiér varoval, že v horizonte niekoľkých hodín až niekoľkých desiatok hodín nemusí byť možné zabezpečiť evakuáciu v prípade vypuknutia ozbrojeného konfliktu.

Tusk zdôraznil, že výzvu treba brať mimoriadne vážne a nejde o prehnané varovanie. Uviedol, že nikto nebude schopný zaručiť možnosti evakuácie, ak dôjde k eskalácii súčasnej situácie.

Vyhlásenie prichádza v čase mimoriadne vysokého napätia počas rokovaní medzi USA a Iránom. Biely dom v stredu vyhlásil, že by bolo od Iránu „múdre“, keby uzavrel dohodu so Spojenými štátmi, keďže americký prezident Donald Trump opäť naznačil potenciálny vojenský zásah v krajine. Podľa zahraničných médií by k nemu mohlo dôjsť už počas víkendu.

