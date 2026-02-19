Niečo sa deje. Tusk vyzval Poliakov okamžite opustiť Irán

Premiér varoval, že v horizonte niekoľkých hodín až niekoľkých desiatok hodín nemusí byť možné zabezpečiť evakuáciu v prípade vypuknutia ozbrojeného konfliktu.
Tusk zdôraznil, že výzvu treba brať mimoriadne vážne a nejde o prehnané varovanie. Uviedol, že nikto nebude schopný zaručiť možnosti evakuácie, ak dôjde k eskalácii súčasnej situácie.
Vyhlásenie prichádza v čase mimoriadne vysokého napätia počas rokovaní medzi USA a Iránom. Biely dom v stredu vyhlásil, že by bolo od Iránu „múdre“, keby uzavrel dohodu so Spojenými štátmi, keďže americký prezident Donald Trump opäť naznačil potenciálny vojenský zásah v krajine. Podľa zahraničných médií by k nemu mohlo dôjsť už počas víkendu.Čítajte viac USA pri Iráne sformovali brutálnu silu. Toto už je armáda nebývalých rozmerov, tvrdia analytici a varujú pred peklom