Maďarsko hovorí o úmyselnom útoku zo strany Ukrajiny aj zasahovaniu do volieb. Prídu ďalšie opatrenia, varuje Budapešť

Gulyás označil krok Kyjeva za neprijateľný. Podľa maďarskej vlády už týždne neexistujú žiadne prekážky na opätovné spustenie ropovodu, no doteraz sa tak nestalo. Ukrajinské vedenie podľa neho úmyselne škodí Slovensku a Maďarsku, dvom členským krajinám Európskej únie.
Vláda konštatovala, že bezpečnosť dodávok je napriek tomu zaručená. Uvoľnila strategické zásoby ropy, ktoré zabezpečia dodávky na viac ako tri mesiace. Vláda okrem toho naďalej nakupuje ruskú ropu – spoločnosť MOL už objednala 500-tisíc ton, ktoré budú do krajiny dopravené cez Chorvátsko, dodal Gulyás.
Maďarský kabinet rozhodnutie Ukrajincov odmieta a podľa neho je v rozpore so statusom Ukrajiny ako kandidátskej krajiny EÚ. Podľa šéfa úradu vlády z tohto dôvodu teraz bola zastavená preprava ropy a preveruje sa aj možnosť zastavenia dodávok elektriny a zemného plynu. „Ak Ukrajinci ponechajú ropovod uzavretý, prijmeme ďalšie opatrenia,“ zdôraznil Gulyás.
Orbán: Ukrajina zasiahla do maďarských volieb
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zasiahol do maďarských parlamentných volieb tým, že odstavil ropovod Družba a chce za každú cenu proukrajinskú vládu, napísal vo štvrtok na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Naproti tomu je strana Fidesz bezpečnou voľbou, podčiarkol Orbán. V príspevku zdieľal video, v ktorom cituje vyhlásenie ukrajinského prezidenta, že „nájdeme spôsob, ako sa vyhnúť ruskej rope“. Vo videu sa hovorí o tom, že Zelenskyj zastavuje ropovod Družba, ktorý zásobuje Maďarsko.
„Našli v Bruseli muža, ktorý im nevie povedať nie“, tvrdí sa vo videonahrávke, do ktorej strihli predsedu opozičnej strany TISZA Pétera Magyara, ktorý hovorí: „Ukončíme našu závislosť od ruskej energie.“
Preprava ropy cez Družbu na Slovensko a do Maďarska je úplne prerušená. Ukrajina tvrdí, že dodávky sa zastavili v dôsledku ruského útoku na infraštruktúru ropovodu z 27. januára.
Slovenská vláda 18. februára vyhlásila stav ropnej núdze. Štát zároveň rozhodol o uvoľnení núdzových zásob ropy pre rafinériu Slovnaft, aby sa zabezpečila výroba pohonných hmôt.
Maďarsko a Slovensko sa oficiálne obrátili na Európsku komisiu v záujme uplatnenia pravidiel, ktoré obom krajinám umožňujú získavať ruskú ropu námornou cestou v prípade, že sa znemožní jej preprava cez ropovody. Podľa agentúry MTI to uviedol v stredu maďarský minister zahraničných Péter Szijjártó.
Šéf maďarskej diplomacie povedal, že ukrajinský prezident sa z „politických dôvodov“ rozhodol neobnoviť dodávky ropy smerom do Maďarska. Cieľom má byť podľa ministra vyvolanie krízy v zásobovaní palivami a ovplyvnenie domácej politickej scény.