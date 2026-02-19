Nikto nemôže Iránu zobrať právo na obohacovanie uránu, protestuje Irán

„Podstatou jadrového priemyslu je obohacovanie uránu. Čokoľvek chcete robiť v jadrovom procese, potrebujete jadrové palivo,“ uviedol Eslámí vo videu, ktoré zverejnil denník Etemad.
„Iránsky jadrový program prebieha v súlade s pravidlami Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a žiadna krajina nemôže Iránu odňať právo mierovo využívať túto technológiu,“ pokračoval viceprezident.
Minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu povedal, že Teherán pripravuje rámec pre budúce jadrové rokovania s Washingtonom. Na utorkovej schôdzke USA a Iránu v Ženeve sa podľa jeho slov dohodli základné princípy, ktoré by mohli pripraviť pôdu na dosiahnutie jadrovej dohody.
Biely dom následne v stredu vyhlásil, že by bolo od Iránu „múdre“, keby uzavrel dohodu so Spojenými štátmi, keďže americký prezident Donald Trump opäť naznačil potenciálny vojenský zásah v krajine.
AFP pripomína, že západné krajiny dlhodobo obviňujú Irán zo snahy vyvinúť jadrovú zbraň. Teherán však opakovane trvá na tom, že jeho jadrový program slúži výhrade na mierové a civilné účely.