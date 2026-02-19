Nikto nemôže Iránu zobrať právo na obohacovanie uránu, protestuje Irán

Fio bankaFio banka
Žiadna krajina nemôže Iránu odoprieť jeho právo na obohacovanie uránu, vyhlásil vo štvrtok viceprezident a vedúci Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Mohammad Eslámí. Vyhlásil to dva dni po tom, ako delegácia Teheránu rokovala o svojom jadrovom programe s predstaviteľmi USA vo švajčiarskej Ženeve. TASR správu prebrala z agentúry AFP.

19.02.2026 11:36
Ruská vojnová loď priplávala do Iránu
Ruská korveta dorazila do iránskeho prístavu, uviedlo ruské ministerstvo obrany a zverejnilo video z príchodu a privítacieho ceremoniálu. Irán a Rusko uskutočnia vo štvrtok námorné cvičenia v Ománskom mori a severnom Indickom oceáne, informovala iránska polooficiálna tlačová agentúra Fars, niekoľko dní po tom, čo Revolučné gardy vykonali vojenské cvičenia v Hormuzskom prielive. / Zdroj: Reuters

„Podstatou jadrového priemyslu je obohacovanie uránu. Čokoľvek chcete robiť v jadrovom procese, potrebujete jadrové palivo,“ uviedol Eslámí vo videu, ktoré zverejnil denník Etemad.

„Iránsky jadrový program prebieha v súlade s pravidlami Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a žiadna krajina nemôže Iránu odňať právo mierovo využívať túto technológiu,“ pokračoval viceprezident.

Minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu povedal, že Teherán pripravuje rámec pre budúce jadrové rokovania s Washingtonom. Na utorkovej schôdzke USA a Iránu v Ženeve sa podľa jeho slov dohodli základné princípy, ktoré by mohli pripraviť pôdu na dosiahnutie jadrovej dohody.

Biely dom následne v stredu vyhlásil, že by bolo od Iránu „múdre“, keby uzavrel dohodu so Spojenými štátmi, keďže americký prezident Donald Trump opäť naznačil potenciálny vojenský zásah v krajine.

AFP pripomína, že západné krajiny dlhodobo obviňujú Irán zo snahy vyvinúť jadrovú zbraň. Teherán však opakovane trvá na tom, že jeho jadrový program slúži výhrade na mierové a civilné účely.

