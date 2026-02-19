OSN sa obáva etnických čistiek v Pásme Gazy a na Západnom brehu

„Zintenzívnené útoky, systematické ničenie celých štvrtí a odmietanie humanitárnej pomoci sú zrejme zamerané na trvalú demografickú zmenu v Gaze,“ uvádza sa v správe OHCHR.
„Toto spolu s násilnými presídleniami, ktoré sa zdajú byť zamerané na trvalé vysídlenie, vyvoláva obavy z etnických čistiek v Gaze a na Západnom brehu Jordánu,“ dodal úrad.
Najnovšiu správu OHCHR vypracoval na žiadosť Rady OSN pre ľudské práva. Podľa jeho zistení v období od 1. novembra 2024 do 31. októbra 2025 zahynulo v Pásme Gazy v dôsledku vyhladovania najmenej 463 ľudí, z toho 157 detí.
OHCHR vo štvrtkovej správe konštatuje, že akékoľvek využívanie hladu ako vojnovej zbrane proti civilnému obyvateľstvu predstavuje vojnový zločin.
DPA upozorňuje, že Izrael dlhodobo obviňuje Radu OSN pre ľudské práva z neobjektívnosti. Štvrtkovú správu OHCHR izraelské veľvyslanectvo pri OSN kritizovalo.
„Úrad vysokého komisára sa zapojil do zlomyseľnej kampane démonizácie a dezinformácie proti Izraelu. Musí sa zodpovedať za svoje nadšené podporovanie podnecovania, skresľovania a dezinformácií… Úrad vysokého komisára, jeho aktivisticky orientovaní zamestnanci a jeho prepojenie na takzvaných expertov, ktorí šíria podnecovanie, stratili všetku dôveryhodnosť,“ uvádza sa v stanovisku.