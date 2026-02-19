Ostrý odkaz z Varšavy: Západ už nestačí, Európa sa musí oprieť o východ. Sikorski rýpol do minulosti aj Berlína

„Nemecko a Francúzsko sú dnes príliš slabé na to, aby riadili Európu. Ani spolu nedisponujú blokujúcou menšinou,“ povedal Sikorski v interview. Zdôraznil, že Poľsko je najväčšou krajinou spomedzi novoprijatých členov Európskej únie po roku 2004, a patrí tiež medzi 20 najväčších ekonomík sveta.
Minister uviedol, že Poľsko chce zastupovať záujmy strednej a východnej Európy a poďakoval šéfovi nemeckej diplomacie Johannovi Wadephulovi za pozvanie do formátu E5, ktorý združuje Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo a Španielsko.
Sikorski odmietol tvrdenie, že po zmene vlády vo Varšave sa poľsko-nemecké vzťahy neposúvajú vpred. „Je to oveľa lepšie. Vláda vo Varšave vám už neposiela žiadne účty,“ uviedol v narážke na žiadosti o vyplatenie vojnových reparácií od bývalej vlády Práva a spravodlivosti. Dodal, že zmierenie musí vychádzať z úplného obrazu dejín a Nemecko vyzval na odškodnenie žijúcich obetí nacistickej okupácie.
„Vláda premiéra Donalda Tuska uznáva výsledky Postupimskej konferencie. Podľa nich by Poľsko malo dostať vojnové odškodnenia z reparácií priznaných Sovietskemu zväzu. Nikdy nám však neboli vyplatené. Dá sa povedať, že nám boli ukradnuté,“ povedal.
Za spoločné bezpečnostné výzvy označil situáciu v Baltskom mori a hrozbu balistických rakiet v ruskej Kaliningradskej oblasti. „Nemôžeme dovoliť, aby agresívne Rusko silou posúvalo hranice,“ zdôraznil šéf poľskej diplomacie.