Ostrý odkaz z Varšavy: Západ už nestačí, Európa sa musí oprieť o východ. Sikorski rýpol do minulosti aj Berlína

Európa musí dýchať dvoma pľúcami, západným a východným, vyhlásil poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, čím pripomenul slová poľského pápeža Jána Pavla II. z roku 1999. V rozhovore pre nemecký týždenník Der Spiegel zverejnenom v stredu uviedol, že Nemecko a Francúzsko dnes nestačia na riadenie kontinentu, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Poliaci ukázali 'zuby' proti Putinovi. Z východnej hranice robia smrtiacu pascu pre nepriateľa
Video
Rok 2026 má podľa poľskej armády priniesť významné posilnenie bezpečnosti. / Zdroj: Sztab Generalny WP

Nemecko a Francúzsko sú dnes príliš slabé na to, aby riadili Európu. Ani spolu nedisponujú blokujúcou menšinou,“ povedal Sikorski v interview. Zdôraznil, že Poľsko je najväčšou krajinou spomedzi novoprijatých členov Európskej únie po roku 2004, a patrí tiež medzi 20 najväčších ekonomík sveta.

Minister uviedol, že Poľsko chce zastupovať záujmy strednej a východnej Európy a poďakoval šéfovi nemeckej diplomacie Johannovi Wadephulovi za pozvanie do formátu E5, ktorý združuje Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo a Španielsko.

Poľský minister zahraničia vyškolil v OSN Rusko
Video
O čom to Rusko rozpráva? Takto sa v Bezpečnostnej rade OSN zadivil poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. / Zdroj: Twitter poľskej vlády

Sikorski odmietol tvrdenie, že po zmene vlády vo Varšave sa poľsko-nemecké vzťahy neposúvajú vpred. „Je to oveľa lepšie. Vláda vo Varšave vám už neposiela žiadne účty,“ uviedol v narážke na žiadosti o vyplatenie vojnových reparácií od bývalej vlády Práva a spravodlivosti. Dodal, že zmierenie musí vychádzať z úplného obrazu dejín a Nemecko vyzval na odškodnenie žijúcich obetí nacistickej okupácie.

„Vláda premiéra Donalda Tuska uznáva výsledky Postupimskej konferencie. Podľa nich by Poľsko malo dostať vojnové odškodnenia z reparácií priznaných Sovietskemu zväzu. Nikdy nám však neboli vyplatené. Dá sa povedať, že nám boli ukradnuté,“ povedal.

Za spoločné bezpečnostné výzvy označil situáciu v Baltskom mori a hrozbu balistických rakiet v ruskej Kaliningradskej oblasti. „Nemôžeme dovoliť, aby agresívne Rusko silou posúvalo hranice,“ zdôraznil šéf poľskej diplomacie.

Železný obranca: po ruskom dronovom útoku ukázalo Poľsko silu armády
Video
Zdroj: SZ RP
