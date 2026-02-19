Vyplýva to zo zistení agentúry Reuters, ktorá hovorila so šéfmi piatich európskych spravodajských služieb.
Podľa ich hodnotenia Rusko nemá záujem o rýchle ukončenie vojny. Štyria z oslovených predstaviteľov pod podmienkou anonymity uviedli, že Moskva využíva rokovania so Spojenými štátmi predovšetkým na presadzovanie zmiernenia sankcií a na uzatváranie obchodných dohôd. Jeden z vedúcich spravodajcov dokonca označil aktuálne mierové rozhovory, ktorých posledné kolo sa tento týždeň konalo v Ženeve, za „vyjednávacie divadlo“.
Reuters upozorňuje, že tieto hodnotenia odhaľujú výraznú priepasť v názoroch medzi európskymi metropolami a Bielym domom, ktorý chce podľa vyjadrení Ukrajiny uzavrieť mierovú dohodu do júna.
Podľa jedného z európskych spravodajských predstaviteľov sa stratégia Kremľa nezmenila. „Rusko sa neusiluje o mierovú dohodu. Usiluje sa o svoje strategické ciele, ktoré sa nezmenili,“ uviedol. Medzi tieto ciele podľa neho patrí odstránenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a premena Ukrajiny na „neutrálny“ nárazník voči Západu. Druhý šéf rozviedky zdôraznil, že Moskva nemá dôvod tlačiť na rýchly mier, keďže jej ekonomika „nie je na pokraji kolapsu“.Čítajte viac Tvrdý náraz reality? Európske rozviedky odhalili, čo sa skutočne deje za dverami mierových rokovaní
Získanie Donbasu ako nedostatočný cieľ
Rozdielne pohľady pretrvávajú aj v otázke územných kompromisov. Podľa druhého predstaviteľa rozviedky by Rusko mohlo byť územne spokojné, ak by získalo zvyšok Doneckej oblasti, no ani to by neznamenalo splnenie hlavného cieľa – zvrhnutie „prozápadnej Zelenského vlády“.
Tretí spravodajský zdroj varoval pred ilúziou, že ústupky Kyjeva v Doneckej oblasti automaticky povedú k mieru. Podľa jeho slov by Rusko po takomto kroku pravdepodobne predložilo ďalšie požiadavky.
Moskva hrá aj o sankcie
Dvaja oslovení úradníci uviedli, že Moskva sa snaží rozdeliť rokovania pod záštitou USA na dve paralelné línie – jednu zameranú na vojenský konflikt a druhú na bilaterálne dohody so Spojenými štátmi, ktoré by zahŕňali zmiernenie sankcií.
Reuters pripomína, že prezident Zelenskyj sa s odvolaním na spravodajské informácie vyjadril, že americkí a ruskí predstavitelia diskutovali o bilaterálnej dohode o spolupráci v hodnote až 12 biliónov dolárov. Tú mal navrhnúť ruský vyslanec Kirill Dmitrijev. Jeden z európskych spravodajských šéfov tvrdí, že návrh bol formulovaný tak, aby oslovil Donalda Trumpa aj ruských oligarchov, ktorí zo sankcií neprofitujú, no ktorých lojalitu voči prezidentovi Vladimirovi Putinovi je potrebné udržať v čase, keď ruská ekonomika čelí rastúcim ťažkostiam.
Napriek tomu však tento zdroj označil Rusko za odolnú spoločnosť, schopnú znášať náročné podmienky. Tretí predstaviteľ rozviedky zároveň upozornil, že krajina môže už v druhej polovici roku 2026 čeliť veľmi vysokým finančným rizikám.