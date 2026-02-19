Zemetrasenie s magnitúdou 4,1 zasiahlo okolie Lisabonu

Zemetrasenie s magnitúdou 4,1 zasiahlo vo štvrtok okolie portugalského hlavného mesta Lisabon, oznámil Portugalský inštitút pre more a atmosféru (IPMA). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Japonský ostrov Hokkaidó zasiahlo cunami
Video
Pre japonské tichomorské pobrežie od ostrova Hokkaido po prefektúru Wakajama na ostrove Honšú platí varovanie pred cunami s výškou až do troch metrov. Orgány vyzvali obyvateľov na evakuáciu, kým budú v platnosti výstrahy. Vlny cunami boli zaznamenané na viacerých miestach pozdĺž pobrežia vrátane 1,3-metrovej vlny v prístave Kudži v prefektúre Iwate.
Epicentrum zemetrasenia bolo podľa IPMA v blízkosti mesta Alenquer asi 45 kilometrov severne od Lisabonu v hĺbke 15 kilometrov. Otrasy ľudia pocítili krátko po poludní. „Ak si to bude situácia vyžadovať, budú vydané ďalšie vyhlásenia,“ dodala IPMA.
Inštitút dodal, že podľa dostupných informácií zemetrasenie nespôsobilo žiadnu ujmu na zdraví obyvateľov ani škody na majetku.