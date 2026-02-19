Fio bankaFio banka
Pravda Správy Svet Rusko nám ničí potrubia a vy obviňujete nás? Kyjev ostro reaguje a obvinenia Slovenska a Maďarska

Rusko nám ničí potrubia a vy obviňujete nás? Kyjev ostro reaguje a obvinenia Slovenska a Maďarska

Zastavenie prepravy ropy ropovodom Družba spôsobil ruský útok na infraštruktúru pri meste Brody 27. januára, ktorý poškodil „kritické zariadenia“, vyhlásilo v stredu ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na kritiku Maďarska a Slovenska pre prerušenie tranzitu.

19.02.2026 15:10
debata (26)
Ondruš a Jurík o stave ropnej núdze a mierových rokovaniach v Ženeve
Video

Ako informuje spravodajský portál United24Media, Maďarsko bolo podľa hovorcu ministerstva Heorhija Tychého informované ešte v ten istý deň.

Tychyj označil postoj Budapešti za nelogický, keďže Maďarsko verejne nepripísalo útok Rusku, ale šíri vyhlásenia obviňujúce Ukrajinu. Dodal, že Rusko systematicky útočí na ukrajinský ropný a plynárenský sektor. Len v roku 2025 zaznamenalo ministerstvo 225 útokov na zariadenia ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftogaz, pri ktorých Rusko použilo proti jej infraštruktúre 1 399 rakiet a dronov.

Útoky na ropné tankery pri Novorossijsku: drony zasiahli kľúčovú tepnu Kazachstanu
Video
V Čiernom mori došlo k sérii útokov bezpilotných lietadiel na ropné tankery smerujúce k terminálu Kaspické ropovodné konzorcium (CPC) pri ruskom prístave Novorossijsk. / Zdroj: X / NEXTA

Ukrajina podľa neho zostáva spoľahlivou tranzitnou krajinou a plní zmluvné záväzky aj sankčnú politiku Európskej únie (EÚ). Pripomenul, že výnimky na dovoz ruskej ropy, ktoré EÚ poskytla Maďarsku a Slovensku, sú dočasné a mali im len dať viac času na zníženie závislosti od ruských energetických dodávok. Alternatívy vrátane chorvátskeho ropovodu Adria sú podľa Kyjeva dostupné.

Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v tejto súvislosti ostro reagoval na slová šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa, ktorý spochybnil, že Ukrajina bráni Európu.

Slovnaft Čítajte viac Štát otvára ropné rezervy, Slovensko vyhlásilo stav núdze. Reverzný tok na Ukrajinu stopol Slovnaft i Maďari

Sybiha v očividnej narážke na potlačenie Maďarského povstania sovietskymi vojskami na platforme X napísal, že Ukrajina „kupuje Európe čas, aby ruské tanky nejazdili po európskych uliciach ako v roku 1956 v Budapešti“. Dodal, že „ruské vyznamenania a energetické zisky zrejme spôsobujú amnéziu“.

Slovensko a Maďarsko medzičasom oznámili pozastavenie exportu nafty na Ukrajinu, kým nebude tranzit ropy obnovený.

Facebook X.com 26 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Maďarsko #Slovensko #ropovod Družba #vojna na Ukrajine #ruská ropa #Putinova vojna
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"