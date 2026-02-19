Rusko nám ničí potrubia a vy obviňujete nás? Kyjev ostro reaguje a obvinenia Slovenska a Maďarska

Ako informuje spravodajský portál United24Media, Maďarsko bolo podľa hovorcu ministerstva Heorhija Tychého informované ešte v ten istý deň.
Tychyj označil postoj Budapešti za nelogický, keďže Maďarsko verejne nepripísalo útok Rusku, ale šíri vyhlásenia obviňujúce Ukrajinu. Dodal, že Rusko systematicky útočí na ukrajinský ropný a plynárenský sektor. Len v roku 2025 zaznamenalo ministerstvo 225 útokov na zariadenia ropnej a plynárenskej spoločnosti Naftogaz, pri ktorých Rusko použilo proti jej infraštruktúre 1 399 rakiet a dronov.
Ukrajina podľa neho zostáva spoľahlivou tranzitnou krajinou a plní zmluvné záväzky aj sankčnú politiku Európskej únie (EÚ). Pripomenul, že výnimky na dovoz ruskej ropy, ktoré EÚ poskytla Maďarsku a Slovensku, sú dočasné a mali im len dať viac času na zníženie závislosti od ruských energetických dodávok. Alternatívy vrátane chorvátskeho ropovodu Adria sú podľa Kyjeva dostupné.
Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v tejto súvislosti ostro reagoval na slová šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa, ktorý spochybnil, že Ukrajina bráni Európu.
Sybiha v očividnej narážke na potlačenie Maďarského povstania sovietskymi vojskami na platforme X napísal, že Ukrajina „kupuje Európe čas, aby ruské tanky nejazdili po európskych uliciach ako v roku 1956 v Budapešti“. Dodal, že „ruské vyznamenania a energetické zisky zrejme spôsobujú amnéziu“.
Slovensko a Maďarsko medzičasom oznámili pozastavenie exportu nafty na Ukrajinu, kým nebude tranzit ropy obnovený.