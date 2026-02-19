Trump je narcista. Ak Putin dostane príležitosť použiť silu, využije ju. Nemecký generál varuje Európu pred nepredstaviteľným utrpením

„Keď vidím, ako Putin doteraz konal, a vnímam ho ako človeka na misii proti Západu, potom vôbec nepochybujem o tom, že použije vojenské prostriedky. Ak k tomu dostane príležitosť, využije ju,“ vyhlásil Stahl na utorkovom stretnutí Nemecko-britskej spoločnosti.
Podľa Stahla sa už konflikt s Ruskom dávno začal, hoci prebieha skryto. Prostredníctvom hackerských útokov, propagandy a tlaku v politike Rusko testuje, koľko toho európska spoločnosť znesie a kde ležia jej slabé miesta.
Stahl upozornil, že priamy vojenský útok na členský štát NATO by nebol len bezpečnostnou hrozbou, ale predovšetkým testom jednoty celej Aliancie. Podľa jeho slov je európsky liberálno-demokratický systém pod systematickým tlakom a kontinent sa musí pripraviť na to, že stabilita a bezpečnosť sa budú v nasledujúcom období len zhoršovať.
Generál Stahl neskrýval obavy z toho, ako by na otvorený konflikt zareagovala európska verejnosť. Obáva sa najmä nemeckej tendencie uprednostňovať diplomaciu za každú cenu, aj v situáciách, ktoré si vyžadujú vojenský postoj. Podľa jeho slov môže neochota bojovať vyvolať v Nemecku nebezpečné spoločenské diskusie, ktoré by oslabili obranyschopnosť krajiny.
Podľa generála hrozí, že vnútorná nerozhodnosť Európy ochromí reakciu NATO práve vo chvíli ruskej invázie. Zdôraznil, že v takom prípade by už nebol priestor na debaty – Aliancia by musela mať jasno v tom, ako vojensky obnoviť svoju územnú celistvosť.
Egomaniak Trump
Podľa Stahla je americká politika momentálne plná neistoty, čo komplikuje prípravy na obranu Európy. Hoci verí, že USA si ponechajú svoj „jadrový dáždnik“ nad kontinentom, európski spojenci sa musia pripraviť na možnosť, že americká vojenská prítomnosť sa zmenší.
Stahl podľa The Times označil amerického prezidenta za nevyspytateľného lídra, ktorého je ťažké racionálne pochopiť. Zdôraznil, že táto neistota nie je len problémom Európy, ale pociťujú ju aj samotní predstavitelia Spojených štátov, čo sa jasne ukázalo počas diskusií v Mníchove.
Generál vyjadril skepticizmus nad vyhláseniami amerických diplomatov. Hoci minister Marco Rubio v Mníchove zdôrazňoval, že stabilná Európa je pre Ameriku kľúčová, Stahl v tom vidí logický konflikt. Je preňho náročné brať tieto sľuby vážne, ak je na čele Spojených štátov niekto s takým nečitateľným prístupom ako Donald Trump.
Debata o bezpečnosti silnie aj v ďalších európskych krajinách. Poľský prezident Karol Nawrocki vyhlásil, že Európa sa už nemôže spoliehať len na americký jadrový dáždnik, a vyzval na rozvoj vlastných jadrových kapacít.
Nemecký kancelár Friedrich Merz naopak budovanie domáceho jadrového arzenálu odmietol, ale pripustil, že by Nemecko mohlo hostiť britské či francúzske jadrové hlavice.